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idesPilot, anında profesyonel sunumlar ve slayt gösterileri oluşturabilen, yapay zeka destekli bir sunum aracıdır. Sadece bir konu girin ve SlidesPilot'un yapay zekası saniyeler içinde iyi yapılandırılmış slaytlar oluşturur. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda güzel şablonla iş, okul veya kişisel kullanıma yönelik şık sunumları hızla oluşturabilirsiniz. SlidesPilot hem Google Slaytlar hem de PowerPoint ile uyumludur.

Web Sitesi: slidespilot.com

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