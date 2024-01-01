SlidesPilot

SlidesPilot

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Web Sitesi: slidespilot.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

idesPilot, anında profesyonel sunumlar ve slayt gösterileri oluşturabilen, yapay zeka destekli bir sunum aracıdır. Sadece bir konu girin ve SlidesPilot'un yapay zekası saniyeler içinde iyi yapılandırılmış slaytlar oluşturur. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda güzel şablonla iş, okul veya kişisel kullanıma yönelik şık sunumları hızla oluşturabilirsiniz. SlidesPilot hem Google Slaytlar hem de PowerPoint ile uyumludur.

Web Sitesi: slidespilot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SlidesPilot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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