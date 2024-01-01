Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Slater çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Slater'ın misyonu Webflowers'ın özel kodları mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmaktır.
* Özel kod: Webflow, kodlayıcı olmayanlar için sayısız seçenek sunsa da mimarisi, özel kodun kusursuz entegrasyonuna her zaman izin vermez. Bu ayrım, istikrar için gerekli olsa da derin özelleştirmeyi sınırlar.
* İşlevsellik: Sağlamlığına rağmen Webflow tüm yanıtlara sahip değildir. Estetik veya işlevsel bazı özel ihtiyaçlar platformun dahili araçları tarafından karşılanamayabilir.
* Uyumluluk: Her Webflow güncellemesi kendi payına yeni özellikler getirir. Ancak bu aynı zamanda, işlevselliğin bozulmadan kalmasını sağlamak için özel kodun gözden geçirilmesi ve uyarlanması gerektiği anlamına da gelir.
* Güvenlik: Harici kod eklemek her zaman risklidir. Hiçbir arka kapının veya güvenlik açığının ortaya çıkmadığından emin olmak için her satır incelenmelidir.
* Uzmanlık: Web akışı erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak özel kod eklemek belirli bir miktarda uzmanlık gerektirir. Bir hata sitenin bütünlüğünü tehlikeye atabilir.
* Kod hacmi: Webflow'un kod ekleme konusundaki niceliksel sınırları bazen en cesur geliştiricilerin bile hedeflerine engel olabilir.
* Kod doğrulama: Test aşaması herhangi bir proje için çok önemlidir. Her test için siteyi yayınlama zorunluluğu, özellikle geçiş aşamasında zaman alıcı ve cesaret kırıcı olabilir.
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