SlashDreamer, görüntülerin doğrudan Notion platformunda oluşturulmasını kolaylaştıran bir yapay zeka aracıdır. Bu araç öncelikle, kullanıcı tarafından sağlanan istemlere dayalı olarak isteğe bağlı görseller oluşturarak Notion sayfalarınızın görsel çekiciliğini zenginleştirmek için tasarlanmıştır. İşlevsellik, özel bir '/dream' komutu ve ardından gerekli görüntünün açıklaması aracılığıyla çağrılır. Bu, SlashDreamer'ın uygun bir illüstrasyon oluşturmasını ve bunu kullanıcı metninin altına yerleştirmesini ister. Açıklama tamamlandığında, nokta işaretinin varlığıyla işaretlenerek süreç sona erer. Aracın amacı, görüntü oluşturmayı Notion ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek onu görsel olarak ayrıntılı ve açıklayıcı sayfalar oluşturmak isteyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir varlık haline getirmektir. SlashDreamer'ın yazılı istemleri doğrudan Notion arayüzünde yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerle değiştirdiğini belirtmekte fayda var. Teknik açıdan SlashDreamer, görüntüler oluşturmak için Stable Diffusion ve Dalle-E gibi gelişmiş makine öğrenimi modellerini kullanıyor. Hizmet, hesaplama maliyetlerini karşılamak için ödenirken, oluşturulan görüntülerin hakları, Stable Diffusion tarafından sağlanan şartlar uyarınca kullanıcı tarafından tutulur.

Web Sitesi: slashdreamer.com

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