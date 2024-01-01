Slanted

Slanted

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Web Sitesi: slanted.de

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Günlük Slanted, uluslararası tasarım dünyasından olayları ve haberleri öne çıkarıyor ve dünyanın her yerinden ilham verici portföyleri sergiliyor.

Web Sitesi: slanted.de

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