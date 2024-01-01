Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Skydo, uluslararası ticari ödemelerin alınmasını ekonomik, kolay ve sorunsuz hale getiriyor. GST uyumlu FIRA'ya ve gerçek zamanlı ödeme takibine sahip olun. Bankalar, Paypal ve Wise ile karşılaştırıldığında işletmeler ve serbest çalışanlar için en ucuz çözüm.

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