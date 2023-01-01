WebCatalog
Sky GO

Sky GO

skygo.mn

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sky GO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SKYGO hizmetine kaydolarak dünyanın her yerinden en iyi Moğol ve yabancı TV kanallarını, filmlerini, programlarını ve resmi fikri mülkiyet haklarına sahip video içeriklerini izleyebilirsiniz.

Web Sitesi: skygo.mn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sky GO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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