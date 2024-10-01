Alternatifler - Skiplino

Qwaiting

qwaiting.com

Bulut tabanlı ve SaaS tabanlı bir kuyruk yönetimi hizmeti olan Qwaiting iyi bilinmektedir. Bu sistem, her ölçekteki işletmenin mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamasına yardımcı olmak için oluşturulmuş zengin bir özelliğe, kullanıcı odaklı ve güçlü bir kuyruk bekleme sistemine sahiptir. İnsa...