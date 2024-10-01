Alternatifler - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, yoğun hizmet yerleri için tasarlanmış, ziyaretçilerin doğru yere, doğru zamanda ve hizmetlerine tam olarak hazır bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kuyruk ve rezervasyon platformudur. Başlıca kullanım durumlarımız şunları içerir: - Kuyruk Yönetimi: Fiziksel sıralamaları kullanışlı bir s...
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile, sanal bekleme listeleri, kesintisiz randevu planlama, 2 yönlü mesajlaşma, müşteri oluşturma, otomasyon, iş gücü yönetimi ve daha fazlasıyla operasyonları kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanmış, piyasadaki en kullanıcı dostu kuyruk yönetimi ve randevu planlama si...
Qminder
qminder.com
Tüm Qless müşterileri için Qminder'da %20 indirim! >>> Qminder, kuruluşunuza olağanüstü bekleme deneyimleri sunma konusunda güç verir ve yöneticilerin hizmet kalitesini artırmasına olanak tanır. Hem personeliniz hem de ziyaretçileriniz için kullanıcı dostu çözümlerle müşteri hizmetleri akışlarını ba...
Qwaiting
qwaiting.com
Bulut tabanlı ve SaaS tabanlı bir kuyruk yönetimi hizmeti olan Qwaiting iyi bilinmektedir. Bu sistem, her ölçekteki işletmenin mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamasına yardımcı olmak için oluşturulmuş zengin bir özelliğe, kullanıcı odaklı ve güçlü bir kuyruk bekleme sistemine sahiptir. İnsa...
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak o...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim...