WebCatalog
skillcourse

skillcourse

skillcourse.in

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Satish Sir, Learn More Pro aracılığıyla, bilgisayar alanıyla ilgili yazılım ve donanım hakkında temelden ileri seviyeye kadar bilgileri, kursları aracılığıyla insanlara minimum maliyetle sağlamak için çalışıyor. Satish Sir, bilgisayar alanında yaklaşık 16 yıllık öğretmenlik deneyimine sahiptir ve 14 yıl boyunca çevrimdışı bilgisayar enstitüsünde 40.000'den fazla öğrenciye ve çevrimiçi Learn More Pro aracılığıyla 65.000'den fazla öğrenciye bilgisayar eğitimi vermiştir. Verme işini yaptım.

Web Sitesi: skillcourse.in

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