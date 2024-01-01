Alternatifler - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Clockify
clockify.me
Ekipler için en popüler boş zaman takip aracı Clockify, her büyüklükteki işletmenin, dijital ajansların, STK'ların ve eğitim kurumlarının projeler genelinde üretkenliği ve faturalandırılabilir çalışma saatlerini izlemesine yardımcı olur. Platform, yöneticilerin her proje için süre belirlemesine, çal...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin zaman ve katılımı planlamaları, takip etmeleri ve saatlik çalışanlarıyla iletişim kurmaları için kolay bir yoldur. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalarıyla programı ve zaman saatini her çalışanın cebine koyun. Sadece birkaç tıklamayla izin sürelerini, çalışanların müsaitlik...
Deputy
deputy.com
Vice, web ve mobil uygulama tabanlı bir çözümde size en iyi teknolojiyi sunan nihai iş gücü yöneticisidir. Planlamanızı, zaman çizelgelerinizi, görevlendirmenizi, çalışan iletişiminizi ve idari görevlerinizi basitleştirin. Harika uygulamalar ve tek tıkla bordro entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştır...
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Sling
getsling.com
Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformd...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiy...
Planday
planday.com
Planday, neredeyse her boyuttaki ve dikey vardiya tabanlı işletmelerin iş gücünü tek bir web tabanlı sistemde yönetmesine olanak tanıyan bir iş gücü yönetimi platformudur. Çalışan programlarını, çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini, tatil taleplerini ve maaş bordrosunu tek bir yerden yönetin. P...
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi ve katılımın takibi konusunda size yardımcı olur. PTO hesaplamasını otomatikleştirir. Giriş/çıkış yapmanın birçok yolu. Google Apps, Slack, Jira ve Office 365 ile entegre
Zoho Shifts
zoho.com
Daha hızlı planlayın. İleriyi planlayın. Zamanınızı geri kazanın. Zoho Shifts, özel vardiya planlama aracınızdır. Güçlü, kullanımı kolay özellikleriyle herhangi bir cihazdan çalışma programlarının taslağını hazırlayabilir, ekip saatlerini takip edebilir ve çalışanlarla iletişim kurabilirsiniz.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek ...
ClockShark
clockshark.com
İşlerin daha hızlı yapılmasını sağlayın. Bir saha hizmeti veya inşaat işini yürütmek koordinasyon ve harika bir ekip gerektirir. ClockShark'ın hepsi bir arada araç seti ile sektörün 1 numaralı zaman çizelgesi uygulamasına ek olarak, daha hızlı ödeme alırken işleri hızlı ve doğru bir şekilde bitirmek...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
OnTheClock
ontheclock.com
2004 yılında oluşturulan OnTheClock, küçük işletmelerin zaman çizelgesi doğruluğunu geliştirerek ve uyumluluk süresi izleme yasalarına uyarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir çalışan zaman saati sistemidir. OnTheClock'un zaman izleme özellikleri, bordro...
PayFit
payfit.com
PayFit, bulut tabanlı, entegre bir bordro ve İK yönetimi platformudur ve size en iyi bordro dış kaynak kullanımı ve bordro yazılımının kullanımını tek bir çözümde sunar. Çok fazla zaman kazandıran ve bordroyla ilgili hataları ortadan kaldıran otomatik bir çözümdür; Çalışanlarınızın seçtiğiniz tarihl...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Zoho Workerly
zoho.com
Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.
Findmyshift
findmyshift.com
Çalışan planlama yazılımı basitleştirildi. Çalışan programları oluşturun, vardiya taleplerini yönetin, işçilik maliyetlerinizi takip edin ve çalışanlarınızla iletişim kurun.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, Hindistan'ın önde gelen İK Bordro Yazılımıdır. Kullanımı kolay İK Bordro Sistemimiz ile bordro, PF, TDS hesaplamalarınızı otomatikleştirin. Şimdi Ücretsiz Denemeden Yararlanın!
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işinizi yürütmeniz için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna Proje Yönetimi ve İşbirliği, Ekip Sohbeti, Kaynak Planlama, Zaman Takibi, Gider Yönetimi, Teklif Verme ve Faturalama dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağıms...
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları ger...
Rotageek
rotageek.com
Üretkenliği, kârlılığı ve mutluluğu artırmak için akıllı iş gücü planlaması. İster üretim bölümünde personel planlaması yapıyor olun ister doktorların görevlendirmesini yapıyor olun, çalışanlarınızı birinci sınıf bir planlama ve iş gücü yönetimi çözümüyle destekleyin. Rotageek planlamayı tamamen değ...