Sitenna UK

Siteleri dağıtmak ve yönetmek için modern altyapıya yönelik B2B SaaS. Modern altyapının (5G kablosuz ve EV şarjı dahil) bir sorunu var. Analistler önümüzdeki yıllarda dağıtımların katlanarak büyüyeceğini iddia etse de gerçek şu ki, site edinimi ve yönetimi süreci şu anda manuel, eski ve zahmetli. Sitenna, site edinimini şu anda 24 aydan birkaç haftaya indiren süreci dijitalleştirmek için bir yazılım geliştirdi. Gayrimenkul, Yerel Yönetim, Altyapı Sağlayıcıları ve İşletmecilerle çalışıyoruz.

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