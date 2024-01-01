Sitenna UK

Sitenna UK

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Web Sitesi: sitenna.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sitenna UK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Siteleri dağıtmak ve yönetmek için modern altyapıya yönelik B2B SaaS. Modern altyapının (5G kablosuz ve EV şarjı dahil) bir sorunu var. Analistler önümüzdeki yıllarda dağıtımların katlanarak büyüyeceğini iddia etse de gerçek şu ki, site edinimi ve yönetimi süreci şu anda manuel, eski ve zahmetli. Sitenna, site edinimini şu anda 24 aydan birkaç haftaya indiren süreci dijitalleştirmek için bir yazılım geliştirdi. Gayrimenkul, Yerel Yönetim, Altyapı Sağlayıcıları ve İşletmecilerle çalışıyoruz.

Web Sitesi: sitenna.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sitenna UK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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