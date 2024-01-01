Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sirka çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Programımız, denetlenmiş, sertifikalı beslenme uzmanı / diyetisyenler tarafından oluşturulan planlarla kötü beslenme alışkanlıklarını kırarak insanların kronik hastalıkları önlemesine veya yönetmesine yardımcı olur. Müşteriler, profesyonellerimize danışmak için sınırsız sohbet erişimine ve yeni alışkanlıkları hayata geçirmelerine yardımcı olacak kişisel önerilere sahip olurlar.

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