Sirka

Sirka

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Web Sitesi: sirka.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sirka çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Programımız, denetlenmiş, sertifikalı beslenme uzmanı / diyetisyenler tarafından oluşturulan planlarla kötü beslenme alışkanlıklarını kırarak insanların kronik hastalıkları önlemesine veya yönetmesine yardımcı olur. Müşteriler, profesyonellerimize danışmak için sınırsız sohbet erişimine ve yeni alışkanlıkları hayata geçirmelerine yardımcı olacak kişisel önerilere sahip olurlar.

Web Sitesi: sirka.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sirka ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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