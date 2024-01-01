SinkIn, özel kararlı dağıtım modellerini barındıran ve model yaratıcılarını desteklemek için en son teknolojiye sahip altyapı sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların Google ile oturum açmasına, e-posta göndermesine veya oturumu kapatmasına olanak tanır. Aynı zamanda kullanıcılara model satın almaları için kredi sağlıyor ve ödemenin bir kısmı, çalışmalarını desteklemek için model yaratıcılarına gidiyor. Şu anda SinkIn, sırasıyla toplam 2645, 435, 138, 123, 77 ve 46 çalıştırmayla DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY tişört difüzyonu, Realistic Vision V1.2 ve Suzumehachi olmak üzere altı modele ev sahipliği yapıyor. Platform, kullanıcıların modelleri görüntülemesine ve satın almasına olanak tanır ve model yaratıcılarına çalışmalarından para kazanabilecekleri bir platform sağlar.

Web Sitesi: sinkin.ai

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