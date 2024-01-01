Simply POS

Simply POS

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Web Sitesi: simplypos.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Simply POS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

1'den 101'e kadar mağaza lokasyonuna sahip işletmeler için yapay zeka destekli satış noktası, e-ticaret ve perakende mağaza otomasyon platformu
Kategoriler:
Business
Perakende POS Sistemleri

Web Sitesi: simplypos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simply POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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