Simple Icons

Simple Icons

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Web Sitesi: simpleicons.org

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Simple Icons is a collection of free SVG icons for popular brands and services. It provides a large library of over 3,195 icons that can be easily used in a variety of projects. The icons are available for download in SVG, colored SVG, and PDF formats. The website also includes brand guidelines for some of the icons, providing guidance on proper usage and guidelines.

Web Sitesi: simpleicons.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simple Icons ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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