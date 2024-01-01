Simpl

Simpl

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Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşterilerle güvenilir ilişkiler kurmasını, her seferinde bir işlem yapmalarını sağlama misyonunu üstleniyor. 26.000'den fazla mevcut satıcı ve Hindistan çapında milyonlarca güvenilir kullanıcıyla Simpl, Hindistan için satıcılar ve müşterileri arasındaki güveni güçlendiren ve geliştiren kapsayıcı bir dijital ödeme deneyimi yaratmayı öngörüyor. Simpl, e-ticaret dönüşümü için tam kapsamlı bir çözüm sunar. Satıcıların müşterilere tek dokunuşla ödeme yapma, alıcı koruması ve sonra ödeme olanağı sunarak çevrimiçi alışveriş yaparken kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerini sağlar. Satıcılar, Simpl aracılığıyla tüketicilere kolay, güvenli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunabilir.
Kategoriler:
Finance
Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı

Web Sitesi: getsimpl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simpl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

paythen.co

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Payworld Retailer

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Balance

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Signifyd

Signifyd

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Digio

Digio

digio.in

Checkout Page

Checkout Page

checkoutpage.co

Malga

Malga

malga.io

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

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