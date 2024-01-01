Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşterilerle güvenilir ilişkiler kurmasını, her seferinde bir işlem yapmalarını sağlama misyonunu üstleniyor. 26.000'den fazla mevcut satıcı ve Hindistan çapında milyonlarca güvenilir kullanıcıyla Simpl, Hindistan için satıcılar ve müşterileri arasındaki güveni güçlendiren ve geliştiren kapsayıcı bir dijital ödeme deneyimi yaratmayı öngörüyor. Simpl, e-ticaret dönüşümü için tam kapsamlı bir çözüm sunar. Satıcıların müşterilere tek dokunuşla ödeme yapma, alıcı koruması ve sonra ödeme olanağı sunarak çevrimiçi alışveriş yaparken kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerini sağlar. Satıcılar, Simpl aracılığıyla tüketicilere kolay, güvenli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunabilir.

Web Sitesi: getsimpl.com

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