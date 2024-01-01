Simms Fishing

Simms, 1980 yılında vizyoner bir balıkçı ve uzun süredir nehir rehberi olan John Simms tarafından kuruldu. Müşterilerine dünyanın en görkemli nehirlerinde hayatlarını değiştiren deneyimler sunmak için onlarca yıl harcayan John, o dönemde mevcut olan balıkçıların, rehberlik ettiği insanları nehirde kuru, rahat ve güvenli tutma işine uygun olmadığını fark etti. Onun gibi yılın 150'den fazla günü bu sporu yaşayan ve nefes alan rehberleri bir kenara bırakın. Böylece, kendisi gibi suya daha erken çıkmak ve her türlü hava koşulunda daha uzun süre dışarıda kalmak isteyen yeni nesil balıkçılara layık ürünler yaratmaya başladı. İster deneyimli bir rehber olun, ister aile iskelesinden ilk alçısını alan bir çocuk olun. Evinizin suları Tokyo Körfezi veya Bristol Körfezi olsun. İster bir sürüklenme botu ister turnuvaya hazır bir teçhizat çekin, Simms dünyanın nehirleri, gölleri ve açık suları ile onların çağrısını duyanlar arasındaki engelleri kaldırmaya kararlıdır.

Web Sitesi: simmsfishing.com

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