Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SignalZen, web sitenizin ziyaretçileriyle doğrudan Slack'ten konuşmanıza olanak tanıyan, web siteniz için canlı bir sohbet çözümüdür. SignalZen'de bir hesap oluşturarak ve web sitenizin koduna küçük bir HTML kodu parçası ekleyerek, müşterilerinizden Slack'te çevrimiçi sohbet oturumları almaya başlayacaksınız. Bu Slack Uygulaması, web sitenizin ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak ve 2 entegrasyon yoluyla - özel sohbet kanalları veya tek bir kanaldaki başlıklar aracılığıyla - konuşmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: signalzen.com

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