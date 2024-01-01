SignalZen

SignalZen

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Web Sitesi: signalzen.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SignalZen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SignalZen, web sitenizin ziyaretçileriyle doğrudan Slack'ten konuşmanıza olanak tanıyan, web siteniz için canlı bir sohbet çözümüdür. SignalZen'de bir hesap oluşturarak ve web sitenizin koduna küçük bir HTML kodu parçası ekleyerek, müşterilerinizden Slack'te çevrimiçi sohbet oturumları almaya başlayacaksınız. Bu Slack Uygulaması, web sitenizin ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak ve 2 entegrasyon yoluyla - özel sohbet kanalları veya tek bir kanaldaki başlıklar aracılığıyla - konuşmanıza olanak tanır.
Kategoriler:
Productivity
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: signalzen.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SignalZen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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