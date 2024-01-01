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Siftly, kritik iş öngörülerini size günlerce değil saniyeler içinde ulaştırabilen kişisel yapay zeka veri analistinizdir. Eskiden Airdot'tu.

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