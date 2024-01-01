Siftly

Siftly

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Web Sitesi: siftly.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Siftly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Siftly, kritik iş öngörülerini size günlerce değil saniyeler içinde ulaştırabilen kişisel yapay zeka veri analistinizdir. Eskiden Airdot'tu.

Web Sitesi: siftly.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Siftly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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