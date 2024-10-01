Alternatifler - Sift

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avuka...

Castle

Castle

castle.io

Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardında...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.

Onfido

Onfido

onfido.com

Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptch...

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşa...

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağl...

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli...

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalış...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal, geçiş anahtarları ve diğer modern kimlik doğrulama faktörlerini sağlayan, anında erişilebilen bir kimlik doğrulama platformudur. Kurumsal ve orta ölçekli işletmelerin müşteri kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasını, dolandırıcılığı azaltmasını ve müşteri verilerini güvence altına al...

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus...

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass, çevrimiçi dolandırıcılıkların en hızlı şekilde durdurulmasına yardımcı olan kodsuz kimlik doğrulama platformudur. Tıpkı Google Form'da olduğu gibi, herhangi bir doğrulama adımıyla (Canlılık ve Yüz Karşılaştırması, E-posta doğrulaması, Cep Numarası OTP doğrulaması, OCR ile Kimlik Belgesi Doğr...

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...

Prove

Prove

prove.com

Prove, işletmelerin müşterilerinin kimliklerini yalnızca bir telefonla kanıtlamalarını sağlamanın modern yoludur. Prove, müşterilerinin yeni tüketiciler edinmelerine ve mevcut tüketicileriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan telefon merkezli çözümler sunarken, güvenliği artırırken tüketici gizl...

SEON

SEON

seon.io

SEON, üst düzey dolandırıcılık ve risk ekiplerinin dolandırıcılıkla mücadele etme biçimini değiştiriyor. Dolandırıcılık ve AML platformumuz, işletmelere potansiyel tehditleri gerçekleşmeden önce tespit etme ve önleme olanağı sağlar. API öncelikli bir yaklaşım, etkinlikleri ve yolculukları proaktif b...

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca alışverişçiye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son dere...

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde bile değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün il...

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılı...

Socure

Socure

socure.com

Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...

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