Alternatifler - Sift
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avuka...
Castle
castle.io
Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardında...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptch...
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşa...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağl...
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli...
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalış...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal, geçiş anahtarları ve diğer modern kimlik doğrulama faktörlerini sağlayan, anında erişilebilen bir kimlik doğrulama platformudur. Kurumsal ve orta ölçekli işletmelerin müşteri kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasını, dolandırıcılığı azaltmasını ve müşteri verilerini güvence altına al...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus...
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılıkların en hızlı şekilde durdurulmasına yardımcı olan kodsuz kimlik doğrulama platformudur. Tıpkı Google Form'da olduğu gibi, herhangi bir doğrulama adımıyla (Canlılık ve Yüz Karşılaştırması, E-posta doğrulaması, Cep Numarası OTP doğrulaması, OCR ile Kimlik Belgesi Doğr...
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...
Prove
prove.com
Prove, işletmelerin müşterilerinin kimliklerini yalnızca bir telefonla kanıtlamalarını sağlamanın modern yoludur. Prove, müşterilerinin yeni tüketiciler edinmelerine ve mevcut tüketicileriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan telefon merkezli çözümler sunarken, güvenliği artırırken tüketici gizl...
SEON
seon.io
SEON, üst düzey dolandırıcılık ve risk ekiplerinin dolandırıcılıkla mücadele etme biçimini değiştiriyor. Dolandırıcılık ve AML platformumuz, işletmelere potansiyel tehditleri gerçekleşmeden önce tespit etme ve önleme olanağı sağlar. API öncelikli bir yaklaşım, etkinlikleri ve yolculukları proaktif b...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca alışverişçiye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son dere...
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde bile değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün il...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılı...
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...