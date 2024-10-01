Alternatifler - Sideline

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Podium

Podium

podium.com

Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren es...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

Textline

Textline

textline.com

Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket, çalışanlarınız ve müşterileriniz arasında güvenli ve güvenilir mesajlaşma için olağanüstü sezgisel bir iş metni çözümüdür. Hızlı yanıtlar alan ve müşterilerin ilgisini canlı tutan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş kısa mesajları hızlı ve kolay bir şekilde gönderin. WhatsApp, Facebook ve In...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self-servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Toplu metin uyarıları gönderin. Müşteri hizmetleri sağlayın. Otomatik kampanyalar oluşturun. SimpleTexting'in güçlü metin pazarlama özellikleri hepsini yapmanıza olanak tanır. Fortune 500 şirketlerinin, küçük işletmelerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, kiliselerin...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All, topluluk üzerinde olumlu etkiyi önceliklendiren, büyük gruplara kişiselleştirilmiş, bilgilendirici ve acil durum mesajları ileten, amaç odaklı bir toplu mesajlaşma hizmetidir. Şirket, büyümenin ötesinde büyüklüğe odaklanan ve insanları kârın üstünde tutan güçlü bir kültür ve değerleri t...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.

Textdrip

Textdrip

textdrip.com

Satış sektöründe daha iyi bir iş mesajlaşma platformuna büyük ihtiyaç vardı. Geleneksel mesajlaşma platformlarında yanıt oranları son derece düşüktü çünkü toplu mesajlar operatörler tarafından kısıtlanıyor veya engelleniyordu. Textdrip.com'u, yalnızca BT çalışanlarının değil herkesin çalıştırabilece...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm t...

Emma

Emma

myemma.com

Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve ...

SMS-Magic

SMS-Magic

sms-magic.com

SMS-Magic, kısa mesaj, WhatsApp ve Facebook Messenger da dahil olmak üzere birden fazla kanalda daha iyi iş konuşmaları sağlayan güçlü bir CRM mesajlaşma platformudur. SMS-Magic, kısa mesaj yoluyla Salesforce, Zoho veya diğer herhangi bir CRM üzerindeki iletişim stratejinizi güçlendirir Salesforce i...

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışlarınıza ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka...

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...

Textable

Textable

textable.co

Textable, Bandwidth, Telnyx, Twilio, Flowroute, VoIPInnovations, Skyetel ve daha fazlası için bir VoIP kısa mesaj uygulamasıdır! Ayrıca yönetilen hizmet sağlayıcılar ve VoIP taşıyıcıları için özel etiket seçeneği de sunuyoruz.

Burst SMS

Burst SMS

burstsms.com

Burst SMS, SMS pazarlama kampanyaları, SMS randevu hatırlatıcıları, SMS entegrasyonları ve bir SMS API'si sunan çevrimiçi bir SMS metin mesajlaşma hizmetidir.

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