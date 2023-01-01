Alternatifler - Shout About Us
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Kenect
kenect.com
Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Broadly
broadly.com
Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Appbot
appbot.co
Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby helps service-based businesses get, manage and publish online reviews from their clients.
Avarup
avarup.com
Avarup is a cutting-edge online reviews management platform that empowers businesses to take control of their online reputation. With Avarup, companies can effortlessly gather, manage, and respond to customer reviews across various platforms from a single, intuitive dashboard. The platform offers to...
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...
Rallio
rallio.com
With built-in social media syndication and scheduling capabilities, ad boosting, analytics, reputation management and more, Rallio is a smarter, simpler way for brands to maximize social marketing efforts. Rallio technology provides a complete social media ecosystem allowing manufacturers, corporate...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.
FreshReview
freshreview.co
Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.
Reviewgrower
reviewgrower.com
With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...
Repuso
repuso.com
Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc, çevrimiçi iş itibarınızı tek bir kontrol panelinde oluşturan, izleyen ve yöneten EN İYİ Çevrimiçi İtibar ve İnceleme Yönetim Yazılımıdır; böylece ReviewInc çevrimiçi itibarınızı optimize edip geliştirirken siz de işinizi yürütmeye daha fazla odaklanabilirsiniz. ReviewInc tartışmasız fiyat...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews, hepsi bir arada bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Doğrudan Stripe entegrasyonu, tek tıklamayla web sitesi oluşturucu ve ajanslara odaklanma sağlayan ilk platform. Beyaz etiket arıyorsanız EmbedMyReviews'tan daha iyi bir seçenek olamaz. Seviye özelleştirmesi, özellikler ve f...
ResellerRatings
resellerratings.com
Satın alma deneyimini geliştirmek için alışveriş yapanları ve satıcıları bir araya getiriyoruz. ResellerRatings, müşterilerin sevdikleri ürün ve markaları bulmalarına, seçmelerine ve savunmalarına yardımcı olurken kuruluşlara da keşfi artırmaya, dönüşümü artırmaya ve sosyal kanıt oluşturmaya yönelik...
TrueReview
truereview.co
Google (veya başka bir web sitesi) incelemelerinizi artırmanın en etkili yolu TrueReview'dur! TrueReview ile SMS veya E-posta inceleme istekleri göndermek basittir ve karmaşık kurulum gerektirmez. TrueReview, müşterilerinizin inceleme istekleriyle olan etkileşimlerini takip eder ve etkileşimi artırm...
Tagsen
tagsen.com
Kartvizitler, afişler, çıkartmalar, broşürler ve daha fazlası gibi kaliteli ürünler için Hindistan'ın en iyi çevrimiçi platformu olan Tagen'de iş ve pazarlama baskı çözümleri.
URLScore.ai
urlscore.ai
Ziyaret etmeden önce web sitesi güvenliği konusunda dikkatli olun ya da siber tehdit tespitinizi artırmaya çalışın, Urlscore size yardımcı olmak için burada. URL'leri sınıflandırmak ve potansiyel riskleri belirlemek için web formumuzu kullanın veya API'mizi entegre ederek daha güvenli gezinme deneyi...
paiza
paiza.jp
BT mühendisleri ve programcıları için kapsamlı iş arama ve öğrenme sitesi [paiza]. Bir programlama beceri kontrolü ile becerilerinizi görselleştirin ve becerileriniz tanınırsa, bir şirketten bir izci alabilirsiniz, bu da size iş değiştirmede avantaj sağlayabilir. Bu, akademik geçmiş veya iş geçmişin...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite, işletmelerin sosyal kanıtı artırmaya ve müşterileriyle güven oluşturmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi incelemelerini izlemelerine, talep etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olur.
Sitejabber
sitejabber.com
Sitejabber'ın arkasındaki teknoloji olan Jabio, işletmelerin gerçek incelemelerden yararlanmasını sağlayan marka artırıcı bir platformdur. Şirketler, birden fazla site ve platformda incelemeleri kaynaklamak ve geniş çapta yayınlamak için kapsamlı, teknolojinin etkin olduğu itibar yönetimi araçlarımı...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo, yolculuğun her adımında müşteri deneyimini basitleştirerek küçük işletmelerin büyümesini ve rekabetçi kalmasını kolaylaştırır.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Personel bulma şirketlerinin, incelemeler, yönlendirmeler, itibar ve işe alım uzmanları üzerinden yatırım getirilerini en üst düzeye çıkararak büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz.
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer tüm çevrimiçi inceleme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sahi...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...