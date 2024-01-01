Alternatifler - Shiprocket
Printful
printful.com
Çevrimiçi olarak özel ürünler oluşturun ve satın. Fikirlerinizi kalıcı bir izlenim bırakan birinci sınıf ürünlere dönüştürün
DSers
dsers.com
E-Ticaret İçin En İyi AliExpress Dropshipping Aracı.
ShipStation
shipstation.com
Siparişlerinizi ShipStation ile içe aktarın, yönetin ve gönderin. Gönderim yazılımımız, e-Ticaret siparişlerinin yerine getirilmesinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Spocket
spocket.co
Spocket, ABD ve AB tedarikçilerinden en iyi ürünleri stoksuz satışla kolayca göndermeye başlamanıza olanak tanır. Ücretsiz başlayın ve Spocket'in neden sürekli olarak 5 yıldız aldığını görün.
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
Sendcloud
sendcloud.com
En iyi teslimat deneyimini sunarken gönderim sürecinizi otomatikleştirin. Önde gelen gönderim yazılımı aracılığıyla 80'den fazla taşıyıcıya kolayca bağlanın.
Shippo
goshippo.com
Shippo, e-ticaret işletmeleri için en iyi çok taşıyıcılı gönderim yazılımıdır. En iyi gönderim ücretlerini bulun, e-ticaret platformlarıyla entegre olun, gönderim etiketleri yazdırın, paket teslimatını takip edin ve gönderim API'mız veya web uygulamamızla adresleri doğrulayın.
Easyship
easyship.com
Gönderim yazılımlarından en düşük fiyatlara, kusursuz entegrasyonlara, güçlü otomasyonlara ve en geniş kurye yelpazesine ihtiyaç duyan satıcıların 1 numaralı tercihi. Nakliyeyi kolaylaştırıyoruz!
Planio
plan.io
Mühendis Projesi Başarısı: Sorun Takibi, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikiler ve Sohbet.
Convictional
convictional.com
Çok satıcılı bir B2C veya B2B pazarını başlatmak için Convictional'ı kullanın. Perakendecilerin ve distribütörlerin pazar ve stoksuz satış için üçüncü taraf tedarikçilerden kaynak bulmasını, katılmasını ve entegre olmasını sağlıyoruz.
Inventory Source
inventorysource.com
Envanter Kaynağı, satıcıları doğrudan stoksuz satış tedarikçi programlarına bağlayan ve satıcıların ürün kataloğu güncellemelerini verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan, dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden Dropship Veri Çözüm Sağlayıcısıdır. Inventory Source'un genel merkezi Jac...
HyperSKU
hypersku.com
Maksimum kâr elde etmek için satabileceğiniz en iyi dropshipping ürünlerini bulmanızı kolaylaştırıyoruz çünkü tüm zor işi sizin için yapıyoruz. Daha fazlasını buradan öğrenin!
Duoplane
duoplane.com
Duoplane, e-ticarete yönelik stoksuz satış ve operasyon otomasyon yazılımının lider sağlayıcısıdır. Gelişmiş sipariş yönlendirme, envanter senkronizasyonu.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe, E-ticaret Dropshipping işletmeleri ve müşterileri için SaaS çözümleri sunan, süper hızlı büyüyen, önyüklemeli bir girişimdir.
Crowdship
crowdship.io
Kalabalıklık, Perakendecilerin en yüksek puan alan markaların ürünlerini hızlı bir şekilde bulmasını, benimsemesini ve satmasını sağlar. Envanterinizi önceden satın almanıza gerek kalmadan en iyi markaların ürünlerini anında bulun, ekleyin ve stoksuz olarak gönderin. Ürünleri, fiyatları, envanteri, ...
Shipfusion
shipfusion.com
Perakendecilere e-ticaret işletmeleri için sipariş karşılama çözümleri sunuyoruz. Chicago, New York ve Toronto'daki depolarımızla ABD, Kanada ve uluslararası alanda siparişlerin yerine getirilmesini sağlayabiliriz. Özel olarak oluşturulmuş yazılımımız, müşterilerimizin gönderileri üzerinde tam kontr...
Wholesale2B
wholesale2b.com
Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce ve diğer birçok platformda stoksuz satış. Veya anahtar teslimi bir e-ticaret mağazası edinin!
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ ile Beklentileri Karşılayın! ShipperHQ, müşterilerinize çevrimiçi olarak sunduğunuz gönderim ücretlerini ve yöntemlerini kişiselleştirmenizi kolaylaştırır. Sepetten vazgeçmeyi azaltmak, nakliye maliyetlerinizi düşürmek, uluslararası nakliye sunmak (veya yukarıdakilerin tümünü) istiyorsanız...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro, e-Ticaret işletme sahiplerine nakliye toplayıcı hizmetleri sağlayarak hızlı, düşük maliyetli ve basitleştirilmiş lojistik çözümler sunmayı amaçlayan bir StoreHippo girişimidir.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Gerçek kazanan ürün, yenilikçi ürün ithalatı ve tek tıklamayla sipariş gerçekleştirme sağlayan, gerçekten hepsi bir arada dropshipping çözümü.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst ile ön stok maliyeti yoktur; özenle seçilmiş ABD tedarikçileri de dahil olmak üzere 40'tan fazla kategoride milyonlarca ürünü kaynaklayın ve siparişlerin doğrudan müşterilerinize gönderilmesini sağlayın.
easync
easync.io
Sıcak öğeleri bulur, rekabeti otomatik olarak azaltır, maksimum kar elde eder. Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress ve daha birçok yerden Ebay ve Shopify'a ürün göndermenin kolay yolu.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates, ödeme sırasında müşterilere doğru yöntemleri ve oranları hesaplayan ve gösteren, bulut tabanlı bir gönderi çözümüdür. Canlı fiyatlar almak, etiket yazdırmak ve gönderileri takip etmek için e-ticaretin büyük nakliye taşıyıcılarıyla (DHL, UPS, USPS, FedEx ve daha fazlası) sorunsuz bir şeki...
Syncee
syncee.co
Syncee, perakendecilerin ve tedarikçilerin bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış küresel bir B2B dropshipping ve toptan satış platformudur. Syncee Marketplace'te çeşitli kategorilerde milyonlarca satışa hazır, yüksek kârlı ürün mevcuttur. ABD/Kanada/AB/İngiltere/Avustralya + daha fazla ...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic, e-ticaret otomasyonu (dropshipping ve toptan satış) için mükemmel bir platformdur ve size her yerde ve her zaman daha fazla satış yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Dünyanın her yerinden e-ticaret işletme sahiplerini, üst düzey ülkelerdeki yüksek kaliteli dropshipping ve top...
Ali2Woo
ali2woo.com
'WooCommerce için Banggood ile Dropshipping' uzantısı. Banggood'daki ürünleri kolayca arayın ve içe aktarın! Banggood portalı için dropshipping uzantısı. - Ürünleri içe aktarın - ürünleri belirli gönderim seçeneğine göre filtreleyin ve vurgulayın - ürünleri belirli bir kategoriden veya fırsatlar say...
Doba
doba.com
Doba, hem istekli hem de köklü e-ticaret girişimcileri için sektör lideri Dropshipping platformudur. 1 milyondan fazla üründen oluşan seçkin ürün kataloğumuz, kalite güvencesini korurken çeşitli ürün kategorileri sunar. Dropshipping iş modeli, girişimcilerin envanter depolama veya nakliye lojistiği ...
Shippit
shippit.com.my
Nakliye ve teslimat Teknolojimiz ve akıllı taşıyıcı tahsisi, çoklu taşıyıcı bağlantısını basitleştirir, böylece daha fazla teslimat seçeneği ve sürdürülebilir, uygun maliyetli gönderiler sunabilirsiniz. Gönderi ihtiyaçlarınız karmaşık olduğunda, uzman gönderi hizmetlerimiz gönderi operasyonlarınızla...
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy, mağaza sahiplerinin Woocommerce Dropshipping mağazalarının yönetimini tamamen otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Yakkyofy, kendi logonuzla da markalayarak satacağınız ürünleri sizin için temin eder, bunları yalnızca birkaç tıklamayla mağazanıza aktarmanıza yardımcı olur ve tüm sipariş g...
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, entegrasyon türlerinden bağımsız olarak ticari ortakları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, önde gelen çok satıcılı bir ticaret platformudur. Modern çözümlerimiz perakendecilere ve markalara, hayati önem taşıyan birinci taraf verileri kullanarak ve analiz ederek, envanter riskini ...