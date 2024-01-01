Shipmates

Shipmates

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Web Sitesi: shipmates.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Shipmates çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shipmates, çevrimiçi işletme sahiplerinin Filipinler'de birden fazla kurye kullanarak isteğe bağlı ve standart siparişler ayırtmasına olanak tanıyan bir nakliye platformudur. Manuel rezervasyon ve gönderim zorluklarına bir alternatif. Shipmates, gönderim süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirerek e-ticaret işletmelerinin büyümesine yardımcı olur.

Web Sitesi: shipmates.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shipmates ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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