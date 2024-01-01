Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shipmates, çevrimiçi işletme sahiplerinin Filipinler'de birden fazla kurye kullanarak isteğe bağlı ve standart siparişler ayırtmasına olanak tanıyan bir nakliye platformudur. Manuel rezervasyon ve gönderim zorluklarına bir alternatif. Shipmates, gönderim süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirerek e-ticaret işletmelerinin büyümesine yardımcı olur.

Web Sitesi: shipmates.app

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