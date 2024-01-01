Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DEHB ile daha iyi yaşayın. Shimmer, DEHB'li yetişkinler için 1 numaralı koçluk platformudur. Uzman DEHB klinisyenleri ve koçluk psikologları tarafından tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş 1:1 video koçluğu, el yapımı üretkenlik araçları ve bilim destekli öğrenme modülleri aracılığıyla sevdiğiniz bir hayat kurun.

Web Sitesi: shimmer.care

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shimmer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.