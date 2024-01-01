Shimmer

Shimmer

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Web Sitesi: shimmer.care

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DEHB ile daha iyi yaşayın. Shimmer, DEHB'li yetişkinler için 1 numaralı koçluk platformudur. Uzman DEHB klinisyenleri ve koçluk psikologları tarafından tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş 1:1 video koçluğu, el yapımı üretkenlik araçları ve bilim destekli öğrenme modülleri aracılığıyla sevdiğiniz bir hayat kurun.

Web Sitesi: shimmer.care

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shimmer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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