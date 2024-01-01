SherpaDesk

SherpaDesk

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Web Sitesi: sherpadesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SherpaDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SherpaDesk, profesyonel hizmetler için en önemli şeye odaklanır: Zaman. SherpaDesk, temel iş süreçlerini tek bir çözümde birleştiren, bulutta barındırılan bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) çözümüdür. Kuruluşlar müşteri hizmetleri sorunlarını izleyebilir, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz süreleri yakalayabilir ve projelerinin tüm karlılığını izleyebilir. SherpaDesk'in mobil uygulaması, sahada teknolojiye sahip olan ve zamanlarını ve harcamalarını kaydetmeye ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar için mükemmel bir çözümdür.
Kategoriler:
Business
Faturalandırma Yazılımı

Web Sitesi: sherpadesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SherpaDesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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PayPal

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Stripe

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FreshBooks

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