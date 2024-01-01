SherpaDesk, profesyonel hizmetler için en önemli şeye odaklanır: Zaman. SherpaDesk, temel iş süreçlerini tek bir çözümde birleştiren, bulutta barındırılan bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) çözümüdür. Kuruluşlar müşteri hizmetleri sorunlarını izleyebilir, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz süreleri yakalayabilir ve projelerinin tüm karlılığını izleyebilir. SherpaDesk'in mobil uygulaması, sahada teknolojiye sahip olan ve zamanlarını ve harcamalarını kaydetmeye ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: sherpadesk.com

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