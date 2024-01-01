SharpTools

SharpTools

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sharptools.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SharpTools çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Visualize & Automate Your Smart Home. Create custom smart home dashboards and home automation rules in a simple but powerful solution.

Web Sitesi: sharptools.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SharpTools ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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