Alternatifler - Shapeways

SelfCAD

selfcad.com

Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma ...