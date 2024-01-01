Alternatifler - Shadow PC
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Yeni nesil oyunları ve eğlenceyi Xbox ile deneyimleyin. Koleksiyonunuzu başlatmak veya koleksiyonunuza eklemek için konsolları, yeni ve eski Xbox oyunlarını ve aksesuarlarını keşfedin.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...
Amazon Luna
amazon.com
Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.