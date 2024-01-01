Alternatifler - Shadow PC

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Yeni nesil oyunları ve eğlenceyi Xbox ile deneyimleyin. Koleksiyonunuzu başlatmak veya koleksiyonunuza eklemek için konsolları, yeni ve eski Xbox oyunlarını ve aksesuarlarını keşfedin.

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.

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