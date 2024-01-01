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Payet, güzellik salonları, eczaneler, spor salonları, yerel güzellik salonları ve daha fazlasında harcama yaptığımız kadınları %6'ya varan para iadesiyle ödüllendirmek için tasarlanan ilk banka kartıdır! Kart üyeleri yüksek faiz kontrolüne, finansal eğitime ve hırslı kadınlardan oluşan bir topluluğa erişim kazanır. Ayrıca, her Payet Kart bir para mantrasıyla kişiselleştirilmiştir!

Web Sitesi: sequincard.com

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