Alternatifler - SentiSight.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve AI Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan güvenilir...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
Supervisely
supervisely.com
Yapay zeka için birinci sınıf ekosistemle görüntülere, videolara, LiDAR ve DICOM veri kümelerine açıklama ekleyin, sinir ağlarını işbirliği yapın ve eğitin
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Humanloop
humanloop.com
Aktif öğrenmeyle desteklenen tek bir birleşik platformda NLP Ek Açıklama, eğitim ve izleme için hepsi bir arada platform. Önemli ölçüde daha basit, 10 kat daha hızlı.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Muse.ai
muse.ai
Videonun gücü sizin için, ekipler, yaratıcılar, konferanslar ve pazarlama kursları için kolaylaştırıldı. Web'in geleceği için hepsi bir arada video platformu.
Sama AI
sama.com
Sektör lideri veri kalitesiyle modelinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sama'nın döngüdeki insan doğrulama özelliğine sahip entegre ML destekli veri açıklama platformu, daha hızlı doğruluğa ulaşma ve daha hızlı pazara sunma süresi için yapay zeka geliştirmeyi kolaylaştırır.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight is a global leader in image captioning and understanding. Our aim is to deliver the most superior and state-of-the-art solution to people and companies around the world. CloudSight has two breakthrough consumer apps - CamFind, the world's first successful mobile visual search engine, whi...
brighter AI
brighter.ai
brighter AI provides image & video anonymization solutions based on state-of- the-art deep learning technology. Our solutions, Precision Blur and Deep Natural Anonymization (DNAT), redact faces and license plates and help companies comply with data protection regulations such as the GDPR. With our ...
ximilar
ximilar.com
Ximilar is a software company that helps businesses make better use of image data with AI and Machine Learning. Our clients are companies from various fields like healthcare, life sciences, e-commerce, stock photo agencies, home decor, fashion, manufacturing, real estate, and automotive. We are focu...
Partium
partium.io
Partium’s story began in 2020 with the idea of creating a lightning-fast, instant, and reliable search experience for everyone looking for spare parts. We reduced the need for technicians and users of parts catalogs and web shops to spend endless time searching for the right part. Instead, we help ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye is an image search and recognition company. We are experts in computer vision, pattern recognition, neural networks and machine learning. Our mission is to make your images searchable.
INTSIG
intsig.us
As an industry-leading AI & Big Data company, INTSIG has developed many applications and formulated solutions for both individual users and corporate clients from across the globe. Famous for its two mobile Apps, CamScanner and CamCard, INTSIG has won the hearts of 2.3 billion people all around the...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software is a part of NV5. We create software products that help professionals across industries access, analyze, and share all types of data and imagery. Understand the World Around You Today, remotely sensed data is used to make critical decisions, to make discoveries, and to bette...
Zippin
getzippin.com
Zippin has developed the next generation of checkout-free technology enabling retailers to quickly deploy frictionless shopping in their stores. Zippin's patent-pending approach uses AI, machine learning and sensor fusion technology to create the best consumer experience: banishing checkout lines a...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI generates e-commerce product data that enables brands, retailers and marketplaces to deliver exceptional product discovery experiences. With Pixyle’s rich and detailed attributes, companies improve their site search engines and recommendation systems, helping shoppers find exactly what the...
Face Age
getfaceage.com
Face Age utilizes cutting-edge technology to analyze facial skin attributes, capturing details like wrinkles, pores, acne, and eye’s bag for an understanding of each customer's skin. Face Age is designed for easy integration into existing e-commerce platforms. Face Age offers various integration op...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ is a platform offering computer vision technologies that enable your applications to read and understand the world better.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel makes image and text classification easy for everyone. In just a few minutes, you can build an AI model to categorize images and text using any labels you want. No machine learning experience needed. Customers like Gardyn, Gust, and Square use Nyckel to automate manual tagging tasks, moderat...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Integrate facial recognition into your website, app or software with our cloud API. Accurate recognize and compare human faces. Identify previously tagged people in images. Detect age, gender, and emotions in the photo.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai is one of the world’s first general-purpose AI platforms that enables large enterprises around the world to build a wide range of AI-enabled applications across workflows and functions. Vue.ai delivers value unlike any other point solution bringing together image, video, and text data from ac...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver‘s automatic captcha solver offers the most affordable and quick captcha-solving solution. You may rapidly combine it with your program using its simple integration option to achieve the best results in a matter of seconds. With a success rate of 99.15%, Capsolver can answer more than 10M c...
NoahFace
noahface.com
NoahFace provides highly configurable software solutions that transform iPads and smartphones into the most flexible, scalable, and dependable clocking platform on earth. Fast, reliable, and accurate, NoahFace offers modern features like facial recognition, temperature & alcohol screening, and much ...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Build Applications With Generative AI. Experience, prototype, and deploy AI with production-ready APIs that run anywhere.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI, büyük dil modeli oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik veriler konusunda uzmanlaşmış bir veri iyileştirme hizmetleri sağlayıcısıdır. Müşterilerimiz genellikle, müşterileri için kendi modellerini veya modellerini oluşturan ve geliştiren teknoloji şirketlerindeki veri bilimi ekibidir. Çalıştığ...
Picterra
picterra.ch
Picterra, coğrafi uygulamalara ve iş hizmetlerine güç veren makine öğrenimi modellerinin eğitimi, dağıtımı ve yönetimi için kurumsal bir yazılım platformudur. Picterra, kuruluşların jeouzamsal MLOps platformuyla ölçeklenebilir jeouzamsal ürünler oluşturmasına olanak tanır. Tamamen bulut tabanlı plat...
Avala
avala.ai
Avala, minimum kurulum ve eğitim süresiyle daha doğru şekilde etiketlenmiş yapay zeka verilerini daha hızlı sağlar. Avala'nın kapsamlı, açık platformu, veri kümesi iyileştirme ve yönetimini, veri etiketleme ve insan geri bildirimi için birinci sınıf uzmanlığı ve model eğitimi, doğrulama ve devreye a...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Evrensel Veri Aracı, görüntüleri, metinleri, sesleri ve belgeleri düzenlemek ve açıklama eklemek ve genişletilebilir .udt.json ve .udt.csv standardında tanımlanan tüm verileri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir web/masaüstü uygulamasıdır. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapı...
CVAT.ai
cvat.ai
Bilgisayarlı Görme Ek Açıklama Aracı (CVAT), profesyonel veri açıklama ekipleri tarafından bilgisayarlı görme algoritmaları için verileri etiketlemek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
Sağlık Hizmetleri için Yapay Zeka şirketi John Snow Labs, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimi kuruluşlarının yapay zeka, LLM ve NLP projelerini daha hızlı oluşturmasına, dağıtmasına ve işletmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip yazılımlar, dil modelleri ve veriler sağlar.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI, önemli görsel iş akışlarını otomatikleştirerek vizyon yapay zekasını demokratikleştirme ve milyarlarca dolarlık kurumsal değerin kilidini açma misyonundadır. İnsan ve bilgisayar görüşünün en iyilerini bir araya getirerek, her büyüklükteki şirkete, artan miktardaki görüntü ve videolarda sakl...
Prolific
prolific.com
Prolific, çeşitli, incelenmiş katılımcı havuzumuzdaki katılımcıları hedeflemek ve yönetmek için özel araştırma ekiplerinin, kullanımı kolay platformumuzu kullanarak, geniş ölçekte, en yüksek kalitede insan gücüyle çalışan verileri toplamasına yardımcı olur. Gerçek önemlidir: En iyi kararlar ve en b...
Alegion
alegion.com
Alegion, piyasadaki veri eğitimi için en güçlü ve esnek açıklama platformuna sahiptir. En karmaşık ve öznel kullanım durumları için model geliştirmeyi hızlandırır. Entegre ML'yi kullanır ve geniş ölçekte yüksek kalite için gerekli olan koşullu mantık, yinelemeli görevler, çok aşamalı ve iş akışları ...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri merkezli yapay zekanın benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için kurumsal düzeyde, uçtan uca MLOps ve DataOps iş akışları sağlayan lider bir bilgisayarlı görüntü platformu ve profesyonel hizmet sağlayıcısıdır. Yapay zeka tabanlı otomasyonun pratik uygulaması sayesinde Supe...
M47.AI
m47.ai
Makine Öğrenimi Modellerinizi, metin açıklama araçları sağlayan ve herhangi bir dilde açıklama ekleyebilmeniz için uluslararası iş gücümüze erişim sağlayan Akıllı Veri Etiketleme Platformumuzla eğitin
SUPA
supa.so
İnsan bilgisi, sezgi ve öğrenilen deneyimle kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturun. Otomatik veri etiketleme iş akışları, yapay zeka destekli açıklamalar, Güneydoğu Asya genelinde entegre iş gücü, Uygun ölçekte veri etiketleme.
iMerit
imerit.net
iMerit, büyük işletmeler için makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarına güç veren bilgisayar görüşü, doğal dil işleme ve içerik hizmetleri genelinde yüksek kaliteli veriler sağlayan lider bir yapay zeka veri çözümleri şirketidir. iMerit, tarımsal yapay zeka, otonom araçlar, ticaret, jeouzaysal, ...
TrainingData.io
trainingdata.io
Makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi veri türleri için model destekli görüntü ve video eğitim verileri etiketleme. Tıbbi şirketlerin, araştırma bilimcilerinin ve teknisyenlerin güvendiği 1 numaralı araç.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Yapay zekanın "gerçek dünya" sorunları için pratik kullanımı zordur ve uzmanların doğru veri/model kombinasyonlarını tasarlamak için alan bilgisini uyumlu hale getirmesini gerektirir. GPT-4 gibi büyük dil modelleri genel amaçlı görevler için mükemmeldir ancak özellikle özel veriler söz konusu olduğu...
super.AI
super.ai
Super.AI Akıllı Belge İşleme'yi (IDP) kullanarak iş süreçlerini garantili sonuçlarla uçtan uca otomatikleştirin.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI, şirketlerin yapısal olmayan verilerini analiz etmelerine ve bunlardan eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerine yardımcı olmak için kullanımı kolay NLP araçları sağlar.
LinkedAI
linkedai.co
Daha iyi AI verilerini daha hızlı oluşturun! LinkedAI, hızlı etiketleme araçları, insan iş gücü, veri yönetimi ve otomasyon özellikleriyle eğitim verilerinizin kontrolünü ele almanıza yönelik eksiksiz bir çözümdür. Bir yapay zeka modeli yalnızca Eğitim Verileri kadar iyidir. Bilgisayarla görme pro...
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud, güçlü çok modlu özelliğe ve aşağıdakileri destekleyen yapay zeka destekli açıklama araçlarına sahip ücretsiz bir eğitim veri platformudur: - 3D nokta bulutu (tek kare ve kare serisi), 2D ve 3D sensör füzyonu, görüntüler ve video (ardışık görüntüler) verilerinin otomatik açıklama ve n...
Shaip
shaip.com
Shaip, önyargısız ve yüksek kaliteli AI/ML modelleri oluşturmak isteyen şirketlere birden fazla veri türünde (metin, ses, görüntü ve video) yüksek kaliteli veriler sağlar. Shaip, Sağlık Hizmetleri, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Üretken Yapay Zeka/LLM kullanım senaryolarına ilişkin ...
Datature
datature.io
Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...