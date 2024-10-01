Alternatifler - Sense
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Hirect
hirect.in
Kurucular, Ekip Liderleri ve İşe Alma Yöneticileri için Doğrudan İşe Alma Uygulaması. Hirect işe alım sürecini basitleştirir. Yapay zeka algoritmasıyla eşleşen doğrulanmış adaylarla doğrudan sohbet etmek basit, hızlı ve etkili bir işe alım deneyimi sağlar.
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yön...
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım ...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından...
Zoho Workerly
zoho.com
Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım),...
YouCanBook.me
youcanbook.me
Müşterilerinize daha iyi bir rezervasyon deneyimi sunun Kolayca işe yarayan, tamamen özelleştirilmiş bir planlama deneyimiyle rakiplerinizden öne çıkın. Rezervasyonlar sizin işiniz. YouCanBookMe, müşterileriniz ve işletmeniz için en iyi rezervasyon deneyimini yaratmanıza olanak tanır. Rezervasyon sa...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halinde...