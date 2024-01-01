Alternatifler - SendOwl
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
WooCommerce
woocommerce.com
WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Dukaan
mydukaan.io
Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Sellix
sellix.io
Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Shift4Shop
shift4shop.com
E-Ticaret Yazılımı Nedir? Çevrimiçi işinizi kurmak ve başarılı bir web sitesi başlatmak için doğru e-ticaret yazılımını nasıl seçeceğiniz
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
Sellfy
sellfy.com
Ürünlerinizi sorunsuzca satın. İçerik oluşturucular için kullanımı kolay e-Ticaret. Ticari ürünleri veya dijital ürünleri tek bir yerden satın.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud, e-Ticaret için oluşturulmuş gönderim, iade ve CRM paketidir.