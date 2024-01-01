Sendo

Sendo

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sendo.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sendo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geliştiriciler için yeni SMS API'si. Startup'ların SMS'i yeniden geliştirmesini kolay, ucuz ve eğlenceli hale getiriyoruz. Basit belgeler ve harika bir kontrol paneliyle birkaç dakika içinde başlayın.

Web Sitesi: sendo.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sendo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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