Alternatifler - SendNow

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...