Alternatifler - Semaphore
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Azure DevOps
azure.com
Daha önce Visual Studio Team Services olarak bilinen Azure DevOps Hizmetleri ile daha akıllı plan yapın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı gönderim yapın. Çevik araçlara, CI/CD'ye ve daha fazlasına sahip olun.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
CircleCI
circleci.com
Linux, macOS ve Android için bulutta veya kendi kendine barındırılan en iyi sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
Jenkins
jenkins.io
Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.
Bitrise
bitrise.io
Mobil cihazlar için geliştirilmiş sürekli entegrasyon ve dağıtım: İlk yüklemenizden bir milyonuncu yüklemeye kadar iOS ve Android derlemelerini, testlerini ve dağıtımını otomatikleştirin.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Web siteniz veya uygulamanız için doğrudan tarayıcınızda otomatik testler oluşturun veya kaydedin. Hataları ve gerilemeleri yakalamak için bunları sürekli çalıştırın. Kodlamaya gerek yok.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
Buddy
buddy.works
En güçlü ve yapılandırması kolay sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
Gearset
gearset.com
Eksiksiz Salesforce DevOps çözümü. Benzersiz dağıtım başarısı, sürekli teslimat, otomatik test ve yedeklemeler için ihtiyacınız olan tek platform.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
Reflect
reflect.run
İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.
Meticulous
meticulous.ai
Kullanıcı trafiğini yeniden oynatarak web uygulamanızdaki görsel gerilemeleri otomatik olarak yakalayın. Bakım yükü olmadan kutudan çıktığı haliyle test etme.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerin...
mogenius
mogenius.com
Geliştirici self servisinin kilidini açın Dakikalar içinde Kubernetes. mogenius, bulutta yerel karmaşıklığı soyutlayan ve geliştiricilere kodlarını Kubernetes'te dağıtmaları ve yönetmeleri için sezgisel bir self-servis portal sağlar.
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
Cycleops
cycleops.io
Uygulamada Dev ve Ops İşbirliği Geliştirme ekiplerinizin günlük olarak yazdıkları kodun dağıtımlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyın. Çevik metodolojilerin ve gelişmiş üretkenliğin sinerjisinin kuruluşunuza entegre edilmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı! Otomasyon araçlarına kullanıcı arayüzü ve...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği ...
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...