Alternatifler - Semaphore

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Daha önce Visual Studio Team Services olarak bilinen Azure DevOps Hizmetleri ile daha akıllı plan yapın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı gönderim yapın. Çevik araçlara, CI/CD'ye ve daha fazlasına sahip olun.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...

CircleCI

CircleCI

circleci.com

Linux, macOS ve Android için bulutta veya kendi kendine barındırılan en iyi sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.

Qase

Qase

qase.io

Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Mobil cihazlar için geliştirilmiş sürekli entegrasyon ve dağıtım: İlk yüklemenizden bir milyonuncu yüklemeye kadar iOS ve Android derlemelerini, testlerini ve dağıtımını otomatikleştirin.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Web siteniz veya uygulamanız için doğrudan tarayıcınızda otomatik testler oluşturun veya kaydedin. Hataları ve gerilemeleri yakalamak için bunları sürekli çalıştırın. Kodlamaya gerek yok.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.

Buddy

Buddy

buddy.works

En güçlü ve yapılandırması kolay sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.

TestProject

TestProject

testproject.io

Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.

Gearset

Gearset

gearset.com

Eksiksiz Salesforce DevOps çözümü. Benzersiz dağıtım başarısı, sürekli teslimat, otomatik test ve yedeklemeler için ihtiyacınız olan tek platform.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.

Reflect

Reflect

reflect.run

İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Kullanıcı trafiğini yeniden oynatarak web uygulamanızdaki görsel gerilemeleri otomatik olarak yakalayın. Bakım yükü olmadan kutudan çıktığı haliyle test etme.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerin...

mogenius

mogenius

mogenius.com

Geliştirici self servisinin kilidini açın Dakikalar içinde Kubernetes. mogenius, bulutta yerel karmaşıklığı soyutlayan ve geliştiricilere kodlarını Kubernetes'te dağıtmaları ve yönetmeleri için sezgisel bir self-servis portal sağlar.

Dagster

Dagster

dagster.io

Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Uygulamada Dev ve Ops İşbirliği Geliştirme ekiplerinizin günlük olarak yazdıkları kodun dağıtımlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyın. Çevik metodolojilerin ve gelişmiş üretkenliğin sinerjisinin kuruluşunuza entegre edilmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı! Otomasyon araçlarına kullanıcı arayüzü ve...

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği ...

Endtest

Endtest

endtest.io

Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...

Witbe

Witbe

witbe.net

Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası