Alternatifler - SellerLegend
Helium 10
helium10.com
Ürün ve anahtar kelime araştırmasından listeleme optimizasyonuna, analizlere ve daha fazlasına kadar. Araçlarımız ve eğitimlerimiz satış yolculuğunuzun neresinde olursanız olun yanınızdadır.
Jungle Scout
junglescout.com
Amazon'da satış yapmak için hepsi bir arada platformunuz.
Keepa
keepa.com
Amazon fiyat geçmişi çizelgeleri, fiyat düşüşü uyarıları, fiyat saatleri, günlük düşüşler ve tarayıcı uzantıları.
Sellerboard
sellerboard.com
Amazon satıcıları için doğru kar analitiği.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: PPC, Anahtar Kelimeler ve Kâr İçin Amazon Hepsi Bir Arada Satıcı Aracı SellerApp, satıcılara veri, istihbarat otomasyonları ve operasyonlar sağlamak için tasarlandı.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Auctiva
auctiva.com
Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...
Zetpy
zetpy.com
Tüm BT'yi Senkronize Etmek İçin Tek Kontrol Paneli. Ürünleri, Envanteri, Müşterileri ve Siparişleri Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora gibi En İyi e-Ticaret Pazaryerleri ve Shopify, WooCommerce ve Magento gibi Alışveriş Sepetleri ile senkronize edin.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan tutarlı ve net iş defterleri sağlar.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Teikametrics
teikametrics.com
Pazar yeri optimizasyonu – İşletmenizin reklamını insanüstü zekayla yapın! Artık Amazon, Walmart.com ve diğer sitelerde mevcut olan yapay zeka destekli Flywheel 2.0 ile bağlantı kurun, optimize edin ve işinizi büyütün.
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - Etsy Satışlarınızı Hızlandırın! Satışlarınızı Artırmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Bir Araçta. Güçlü özellikler, sürdürülebilir kâr. Satışlarınızı Hemen Arttırın!
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai, ürün listelemelerinin sıralamasını ve dönüşümünü en üst düzeye çıkararak Amazon satıcılarının işlerini büyütmelerine yardımcı olur
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti, Amazon'daki trafiği yenmenin şık ve akıllı bir yoludur. Listeleme sayfalarınızı derinlemesine incelemek ve sizi dönüşüm yapmaktan alıkoyabilecek tüm küçük ayrıntıları yakalamak için yapay zeka destekli özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyoruz. Okunması kolay ve erişilebilir bir arayüz...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk, marka yöneticilerine kendi görselleştirme ve kontrol paneli araçlarına rakipsiz entegrasyonla en iyi Amazon veri kapsamını ve derinliğini sağlayan en çevik E-ticaret İş Analitiği Platformudur. DataHawk, Amazon varlığınızı optimize etmek için eyleme dönüştürülebilir ve özelleştirilebilir bi...
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery, çevrimiçi mağazaların çeşitli kanallar arasında Ürün ve Sipariş Senkronizasyonunu optimize etmesinin kolay bir yoludur. Listeleri içe aktarın ve tüm siparişlerinizi Shopify, Amazon, eBay ve diğerleri gibi platformlar arasında senkronize edin. Yeni bir kanal başlatmak daha kolay ve daha hız...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger, kampanyalarınızı optimize etmek için ihtiyaç duyacağınız tek Amazon PPC Yazılım Aracıdır. Güncel Amazon Ads eğitimlerini alın ve topluluğumuzda büyüyün.
Mergado
mergado.com
Çevrimiçi mağazaların Google Alışveriş, Facebook ve diğer karşılaştırmalı alışveriş motorlarından daha fazla yararlanmasına yardımcı oluyoruz. Günlük olarak, mağazanın kazancını makul bir maliyetle artırmak için reklamlarda ince ayarlar yapıyoruz.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Amazon FBA ekosisteminde kaybedilen gelirlerin geri kazanılmasına yönelik kapsamlı çözümünüz olan Seller Terminal'e hoş geldiniz. Kanıtlanmış bir başarı geçmişiyle, 1000'den fazla satıcıya, markaya, toplayıcıya ve depoya, FBA işlerinin kontrolünü yeniden kazanmaları için yetki verdik. Yaklaşımımız: ...