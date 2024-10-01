Alternatifler - SellerActive

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst dü...

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500....

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme öz...

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başl...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiy...

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, s...

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Amazon Satışlarınız için Güçlü Amazon Analitiği PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ UYGULAMAYI KEŞFETMEYE HAZIR OLUN: Bir Amazon satıcısının işlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm finansal araçlar TEK bir yerden! 21 ÜCRETSİZ GÜN BİZİ ÜCRETSİZ BİR YOLCULUK İÇİN ALIN | Risksiz | Deneme süresi sona ermeden istediğ...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak p...

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için ...

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performa...

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımc...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.

Channable

Channable

channable.com

Channable, kanallar arasında ürün verileri optimizasyonunu düzenleyerek, çok kanallı satışı kolaylaştırarak ve hedefli arama ve ürün reklamları yoluyla dönüşüm oranlarını artırarak markalara, perakendecilere ve ajanslara e-Ticaret büyümesini hızlandırma gücü veren çok kanallı e-Ticaret platformudur....

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite, markaların ve perakendecilerin birden fazla çevrimiçi satış kanalında ürünleri zahmetsizce listeleyip satmasına ve envanter ve siparişler üzerinde merkezi kontrol elde etmesine olanak tanır. Sellbrite'ın bulut tabanlı kanal yönetimi platformu, Amazon, eBay, Walmart, Etsy, Shopify, BigComm...

ZIK Analytics

ZIK Analytics

zikanalytics.com

ZIK Analytics, eBay satıcılarının satmak için karlı ürünler bulmasına ve ardından ürünlerini ilk sayfada sıralayarak hızlı bir şekilde satmasına yardımcı olacak bir araç paketi sunan lider bir e-ticaret yazılım platformudur. ZIK Analytics, 2016'dan bu yana sizin gibi 100.000'den fazla kişinin eBay i...

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.

Seller Terminal

Seller Terminal

sellerterminal.com

Amazon FBA ekosisteminde kaybedilen gelirlerin geri kazanılmasına yönelik kapsamlı çözümünüz olan Seller Terminal'e hoş geldiniz. Kanıtlanmış bir başarı geçmişiyle, 1000'den fazla satıcıya, markaya, toplayıcıya ve depoya, FBA işlerinin kontrolünü yeniden kazanmaları için yetki verdik. Yaklaşımımız: ...

Entriwise

Entriwise

entriwise.com

QuickBooks'ta Amazon Satıcıları için otomatik muhasebe, tüm Amazon Seller Central işlemlerini: siparişler, geri ödemeler, ücretler, geri ödemeler vb.'yi QuickBooks Online, Masaüstü ve Kurumsal destekli yazılıma aktarmak için kapsamlı bir çözüm: QuickBooks Masaüstü, Kurumsal ve Çevrimiçi - içe aktarm...

Noverstock

Noverstock

noverstock.com

Noverstock, e-ticaret sektöründe uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir SaaS şirketidir. Çevrimiçi satıcıların işlemlerini kolaylaştırarak ve verimliliklerini artırarak işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir çözümdür. Platform, envanter yönetimi, sipariş karşılama, nakliye yönetimi ve analiz dahil olmak ü...

Zetpy

Zetpy

zetpy.com

Tüm BT'yi Senkronize Etmek İçin Tek Kontrol Paneli. Ürünleri, Envanteri, Müşterileri ve Siparişleri Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora gibi En İyi e-Ticaret Pazaryerleri ve Shopify, WooCommerce ve Magento gibi Alışveriş Sepetleri ile senkronize edin.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan, tutarlı biçimde net ve doğru iş defterleri sağlar.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...

CedCommerce

CedCommerce

cedcommerce.com

CedCommerce, vizyonu çevrimiçi satıcılara çok kanallı yetenekler sunmak için güvenli, optimize edilmiş ve ölçeklenebilir entegrasyon araçları ve teknolojileri oluşturmak olan lider bir e-Ticaret platformu ve pazar yeri entegratörüdür. CedCommerce, çevrimiçi Pazaryerlerinin sorunsuz bir satıcı katılı...

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