Alternatifler - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst dü...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500....
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme öz...
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başl...
Veeqo
veeqo.com
Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiy...
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, s...
SellerLegend
sellerlegend.com
Amazon Satışlarınız için Güçlü Amazon Analitiği PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ UYGULAMAYI KEŞFETMEYE HAZIR OLUN: Bir Amazon satıcısının işlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm finansal araçlar TEK bir yerden! 21 ÜCRETSİZ GÜN BİZİ ÜCRETSİZ BİR YOLCULUK İÇİN ALIN | Risksiz | Deneme süresi sona ermeden istediğ...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak p...
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performa...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımc...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
Channable
channable.com
Channable, kanallar arasında ürün verileri optimizasyonunu düzenleyerek, çok kanallı satışı kolaylaştırarak ve hedefli arama ve ürün reklamları yoluyla dönüşüm oranlarını artırarak markalara, perakendecilere ve ajanslara e-Ticaret büyümesini hızlandırma gücü veren çok kanallı e-Ticaret platformudur....
Auctiva
auctiva.com
Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin birden fazla çevrimiçi satış kanalında ürünleri zahmetsizce listeleyip satmasına ve envanter ve siparişler üzerinde merkezi kontrol elde etmesine olanak tanır. Sellbrite'ın bulut tabanlı kanal yönetimi platformu, Amazon, eBay, Walmart, Etsy, Shopify, BigComm...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics, eBay satıcılarının satmak için karlı ürünler bulmasına ve ardından ürünlerini ilk sayfada sıralayarak hızlı bir şekilde satmasına yardımcı olacak bir araç paketi sunan lider bir e-ticaret yazılım platformudur. ZIK Analytics, 2016'dan bu yana sizin gibi 100.000'den fazla kişinin eBay i...
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Amazon FBA ekosisteminde kaybedilen gelirlerin geri kazanılmasına yönelik kapsamlı çözümünüz olan Seller Terminal'e hoş geldiniz. Kanıtlanmış bir başarı geçmişiyle, 1000'den fazla satıcıya, markaya, toplayıcıya ve depoya, FBA işlerinin kontrolünü yeniden kazanmaları için yetki verdik. Yaklaşımımız: ...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks'ta Amazon Satıcıları için otomatik muhasebe, tüm Amazon Seller Central işlemlerini: siparişler, geri ödemeler, ücretler, geri ödemeler vb.'yi QuickBooks Online, Masaüstü ve Kurumsal destekli yazılıma aktarmak için kapsamlı bir çözüm: QuickBooks Masaüstü, Kurumsal ve Çevrimiçi - içe aktarm...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock, e-ticaret sektöründe uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir SaaS şirketidir. Çevrimiçi satıcıların işlemlerini kolaylaştırarak ve verimliliklerini artırarak işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir çözümdür. Platform, envanter yönetimi, sipariş karşılama, nakliye yönetimi ve analiz dahil olmak ü...
Zetpy
zetpy.com
Tüm BT'yi Senkronize Etmek İçin Tek Kontrol Paneli. Ürünleri, Envanteri, Müşterileri ve Siparişleri Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora gibi En İyi e-Ticaret Pazaryerleri ve Shopify, WooCommerce ve Magento gibi Alışveriş Sepetleri ile senkronize edin.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan, tutarlı biçimde net ve doğru iş defterleri sağlar.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce, vizyonu çevrimiçi satıcılara çok kanallı yetenekler sunmak için güvenli, optimize edilmiş ve ölçeklenebilir entegrasyon araçları ve teknolojileri oluşturmak olan lider bir e-Ticaret platformu ve pazar yeri entegratörüdür. CedCommerce, çevrimiçi Pazaryerlerinin sorunsuz bir satıcı katılı...