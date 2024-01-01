Alternatifler - SelfCAD
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad, 3D tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz, kullanımı kolay bir uygulamadır.
Onshape
onshape.com
Dünya çapında binlerce şirket tarafından kullanılan modern CAD sistemi olan Onshape'e Giriş Yapın / Giriş Yapın.
Vectary
vectary.com
Fikirlerinizi aktarmak için 3D etkileşimli deneyimler oluşturun. İlham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çevrimiçi bir platform olan Vectary ile tanışın. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint, 3D yazıcınız için hızlı web arayüzüdür.
Artflow
artflow.ai
yapay zeka Tarayıcınızda birlikte video oluşturma. Karakterinizi ve sahnenizi seçin, diyaloğunuzu yazın ve mükemmel sesi bulun. A.I. hikayenize hayat verin.
KAEDIM
kaedim3d.com
Dakikalar içinde sihirli bir şekilde özel 3D modeller oluşturun. Modelleme araçlarına saatlerinizi harcamayı bırakın. Yalnızca bir görüntüyle çarpıcı 3D sanat eserleri oluşturun.
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Ready Player Me
readyplayer.me
Selfie'li tam vücutlu bir 3D avatar oluşturun ve bunu meta veri deposunda kullanın. Avatar platformumuzu uygulamanıza veya oyununuza entegre edin.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Modsy
modsy.com
Modsy'nin çevrimiçi iç tasarım hizmetleriyle mekanınızı dönüştürün. Deneyimli iç mimarlarla çalışın. Sınırsız revizyon. Bu gün başlayacağım.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşter...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, %100 çevrimiçi olan en güçlü ücretsiz 3D tasarım işbirliği platformudur. 3D projelerde iş arkadaşlarınızla uzaktan işbirliği yapın ve çalışmalarınızı müşterilerinizle kolayca paylaşın. Tek satır kod gerekmeden Web3D, AR ve VR deneyimlerini anında oluşturun.
Imagine.io
imagine.io
3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullan...
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik cihazları için optimize edilmiş, yüksek verimli bir 3D şekillendirme uygulamasıdır. Yazılım, tasarımcıların 3 boyutlu alanda heykel yapmalarına olanak tanıyan, onlara yeni bir kontrol düzeyi ve yaratıcı özgürlük veren sürükleyici ve sezgisel bir arayüz sağlamak için VR tekn...
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarımların 24 saat gibi kısa bir sürede teslim edilmesini kolaylaştırır. Pahalı şirket içi ekipleri ve güvenilmez serbest çalışanları, kullandıkça öde formatıyla değiştiriyoruz. Çok düşük bir fiyata tüm kolaylıklardan yararlanın. Tamamen eşzamansızdır ve sınırsız ekip üyesini ...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite, bugüne kadar kullanımı en kolay dokulandırma araç setidir ve boru hattını ve geleneksel iş akışını büyük ölçüde hızlandırmaya olanak tanır.
Sibe
sibe.io
Sibe, 3 boyutlu tasarımların güvenli bir şekilde görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınmasına yönelik bir bulut platformudur. Ürün ve proje yöneticileri, mühendisler, tasarımcılar, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve müşteriler tarafından kullanılır; gerçeğin tek kaynağıdır. Sibe ile k...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Yeni Endüstri Standardı Şantiye Lojistiği Platformu cmBuilder, hızlı ve kolay bulut tabanlı iş akışları, güçlü sıralama simülasyonu yetenekleri ve benzersiz gerçek zamanlı işbirliği ile 4D şantiye lojistiğini demokratikleştiriyor
BuildBee
buildbee.com
Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturu...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv, mekanik parçaların tedarikini ve tedarikini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiren, özel üretime yönelik işletim sistemidir. Sınıfının en iyisi operasyon yetenekleriyle desteklenen akıllı sistemimiz, tekliften teslimata kadar hızlı, yüksek kaliteli üretim için dünya çapında yüks...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways, 3D baskıyı kullanarak tasarım, yapım ve satış hizmetleri aracılığıyla ürün oluşturmayı yeniden tanımlayan lider platformdur.
Avataar
avataar.ai
3 boyutlu mekansal anlatılar çevrimiçi alışveriş ortamında devrim yaratıyor; Her 10 müşteriden 6'sı, dijital mağazalarına 3D'yi entegre eden perakendecilerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Avataar, 3D videolar ve etkileşimli web kaydırmaları için tüm platformlardaki e-ticaret mağazaları için özel...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetre ayrıntılarını i...