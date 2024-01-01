SelfCAD

SelfCAD

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Web Sitesi: selfcad.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SelfCAD çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma işini gerçekleştirmek için herhangi bir ek program gerektirmez. SelfCAD, Wix'in Web tasarım endüstrisi için ve Canva'nın grafik tasarım endüstrisi için yaptığı şeyin aynısını 3D CAD endüstrisi için yapıyor. Hedef Pazarlar Orta düzey 3D modelleme kullanıcıları, B2C ve B2B2C Kurucuları Aaron Breuer - Kurucu ve Başkan George Weinberger CEO
Kategoriler:
Photography & Graphics
3D Baskı Yazılımı

Web Sitesi: selfcad.com

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