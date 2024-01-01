Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma işini gerçekleştirmek için herhangi bir ek program gerektirmez. SelfCAD, Wix'in Web tasarım endüstrisi için ve Canva'nın grafik tasarım endüstrisi için yaptığı şeyin aynısını 3D CAD endüstrisi için yapıyor. Hedef Pazarlar Orta düzey 3D modelleme kullanıcıları, B2C ve B2B2C Kurucuları Aaron Breuer - Kurucu ve Başkan George Weinberger CEO

Web Sitesi: selfcad.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SelfCAD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.