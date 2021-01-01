Alternatifler - Segmentify

Engagespot

engagespot.co

Bildirimler için Zapier. Engagespot, geliştiricilerin tek bir API ile çok kanallı ürün bildirimleri oluşturmasına yardımcı olur. Engagespot'la şunları yapabilirsiniz: * E-posta, Uygulama İçi, SMS, Push, WhatsApp, Slack vb. gibi birden fazla bildirim kanalını dakikalar içinde ürününüze entegre edin...