Alternatifler - Seers
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
Termly
termly.io
ÜCRETSİZ yasal politika oluşturucularımız ve GDPR çerez izni yöneticimizle işinizi koruyun! İhtiyacınız olan uyumluluk çözümlerine dakikalar içinde ulaşın.
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve d...
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
TrustArc
truste.com
TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
iubenda
iubenda.com
Avukatların hazırladığı, kendi kendini güncelleyen çözümlerimizle sitelerinizi ve uygulamalarınızı birden fazla dil ve mevzuat (GDPR dahil) genelinde yasal olarak uyumlu hale getirin.
Osano
osano.com
Osano, kullanımı kolay bir veri gizliliği platformudur. Web sitenizi anında CCPA ve GDPR ile uyumlu hale getirin ve satıcınızın tüm gizlilik uygulamalarını izleyin.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub güçlüdür, zengin özelliklere sahiptir ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. Hizmet, çerez yönetimini zahmetsiz hale getiren, GDPR uyumlu çerez izni çözümüdür. Küresel düzenlemelere uygunluğunuzu korumanıza yardımcı olmak için her site ziyaretçisinden açık onay istiyoruz. CookieHub esne...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizin GDPR ve CCPA uyumluluğunu kolayca sağlamasına yardımcı olan bir çerez izni çözümüdür. Ömür boyu ücretsiz bir hesap oluşturun!
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl'ın ödüllü Gizlilik Yönetimi Yazılımı, akıllı ağır kaldırma işlemlerini kaputun altına gizleyen, kullanımı kolay ve tanıdık iş akışlarıyla, GDPR'ye odaklanan birinci sınıf bir Gizlilik Çerçevesinin uygulanmasını ve sürdürülmesini sezgisel ve basit hale getirir. 2021'de ve yine 2022'de Finans ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine, kuruluşunuzun tamamının seveceği bir veri gizliliği yönetimi platformudur. Güvenilir teknoloji, deneyim ve uzmanlık karışımı, gizlilik programınızı kolaylaştırmak ve uyumluluğu göstermek için tasarlanmıştır. PrivacyEngine, veri yönetimini, çalışan eğitimini ve üçüncü taraf yönetimini ...
PrivIQ
priviq.com
Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizc...
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esne...
Dataships
dataships.io
Gizlilik Merkezimizin kurulumu kolaydır ve uyumlu olmanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğ...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO, e-posta ve SMS uyumluluğu ve engelleme listesi yönetiminde tanınmış liderdir. Şirket, CAN-SPAM ve TCPA gibi yasalara uyum için gerekli olan bastırma verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve dağıtımını otomatikleştiren kullanıcı dostu bir SaaS çözümü sunuyor. 2009 yılında kurulan şirket, y...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel verilerin pratik yönetimi için teknolojiler geliştiren, Stockholm ve Londra'da bulunan bir yazılım şirketidir. Misyonumuz, veri korumayı her ölçekteki işletme ve kuruluş için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir kolaylaştırıcı olmaktır. Sıfır güven gizlilik çözümümüz, ortamı...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin -...
Ketch
ketch.com
Ketch, işletmelerin ve platformların tüketiciler arasında güven oluşturmasına ve verilerle büyümesine olanak tanır. Ketch Trust by Design Platformu, gizlilik operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran ve daha derin müşteri katılımı ve gelir büyümesi için sorumlu bir şekilde topla...
DATEV
datev.de
Vergi danışmanlığı ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa'nın en büyük BT hizmet sağlayıcılarından biri.