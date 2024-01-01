Alternatifler - SeekBeak
SketchUp
sketchup.com
SketchUp, mimari, iç tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat ve makine mühendisliği, film ve video oyunu tasarımı gibi çok çeşitli çizim uygulamalarına yönelik bir 3D modelleme bilgisayar programıdır. Web tabanlı bir uygulama, SketchUp Free, ücretsiz bir sürüm, SketchUp Make ve ek işlevlere sahip ücretli ...
Shapespark
shapespark.com
Mimari 3B modelleri etkileşimli web izlenecek yollara dönüştürün. Bunları bağlantılar yoluyla paylaşın ve web sitelerine yerleştirin.
Panoraven
panoraven.com
360° sanal tur oluşturucuların lideri. Tüm ekranlara uyan, üst düzey 360° sanal turlar oluşturan, performans ve ağır işlerde kullanım için tasarlanmış şık, kullanımı kolay bir 360° oynatıcı sunuyoruz.
Panoroo
panoroo.com
Dakikalar içinde etkileşimli 3D mülk turları oluşturmanıza olanak tanıyan 8 ABD Doları/aylık 360 sanal tur yazılımı. 14 günlük deneme ücreti.
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell, SMS kontrol panelimiz ve mobil web geliştirme araçlarımızla içerik sunmak için her sektördeki kuruluşlar tarafından kullanılan akıllı telefon teknolojisinde liderdir.
theViewer
theviewer.co
theViewer, herkesin 360 içeriğini yüklemesine ve VR Turu olarak adlandırdığımız bir şey oluşturmasına olanak tanıyan küresel bir çevrimiçi platformdur. Kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve VR hakkında herhangi bir bilginiz olmadan, 20 dakikadan daha kısa bir sürede harika bir VR deneyimi yaratab...
Prismm
prismm.com
Prismm (eski adıyla Allseated), mekanların sonsuz olasılıklarının kilidini açmak için kuruluşların ve insanların sanal ortamlar ve deneyimler arasında bağlantı kurma, işbirliği yapma ve işlem yapma şeklini geliştiren, mekansal tasarım teknolojisinde bir dünya lideridir. Prismm, müşterilerin müşteril...
Lapentor
lapentor.com
Lapentor, panoramik fotoğrafçıların tonlarca eklenti ve temayla güzel ve ilgi çekici Sanal Tur oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir Sanal Tur yazılımıdır. Lapentor, Turunuzu kendi alan adınızda bile özelleştirmenize, yayınlamanıza ve barındırmanıza olanak tanır. 360° içeriğinizi hızlı ve ko...
WeboBook
webobook.com
Sürükleyici sanal gerçeklikle 360° sanal turlar. Gayrimenkul, oteller, müzeler veya sadece bir yer için sanal turların hızlı yaratıcısı. Yumuşak geçişler ve animasyonlar içeren VR oynatıcı. WebBook, sanal turların oluşturulmasını ve görselleştirilmesini doğrudan sitenize entegre edebileceğiniz güçlü...
Threesixty.tours
threesixty.tours
Threesixty.tours, işletmelerin mülklerini sanal turlar aracılığıyla sergilemesine yardımcı olarak insanların öne çıkmasına ve gelirlerini ve potansiyel müşteri sayısını artırmasına olanak tanır. Birkaç dakika içinde kolayca sanal turlar oluşturun, marka logonuzu ekleyin ve herkesle paylaşın! Fotoğra...
Scenics App
scenics.app
Scenics, sanal tur oluşturma sürecinin karmaşıklığını ortadan kaldırır: yaratıcı, 360° kamerasından panoramik bir resim yükler ve yerleşik sürükle ve bırak düzenleyiciyle bunu etkileşimli bir sanal tura dönüştürür. Tüm araçlar zaten mevcuttur: web bağlantıları, sıcak noktalar, zengin metin açıklamal...
GoThru
gothru.co
GoThru, Google Güvenilir Fotoğrafçılarına birden fazla araç sunmak ve müşterilerine örtülü olarak sunmak için geliştirilmiş bir platformdur. GoThru Moderatörü, panoramik görüntülerden bir takımyıldız oluşturma ve doğrudan Google Haritalar ve Sokak Görünümü Uygulaması'nda yayınlama teknolojisini sağl...
Panoee
panoee.com
Dakikalar içinde etkileşimli, yüksek kaliteli ve güzel 360 Sanal Turlar yayınlamak için en iyi ücretsiz Sanal Tur yazılımı.
Real Tour Vision
realtourvision.com
RTV'nin Fusion sanal tur sistemi, bir emlakçıya veya yerel işletme sahibine yalnızca en iyi son ürünü sunmak isteyen profesyonel fotoğrafçılar için oluşturuldu. Fusion güzel sanal turlar ve emlak web siteleri oluşturur. Kullanıcılar 1080 HD video, sabit fotoğraflar, 360 panoramalar, 360 videolar yük...
TeliportMe
teliportme.com
Gelirinizi artıracak En İyi Sanal tur yazılımı ve kuruluşunuz için daha akıllı sanal turlar oluşturmaya yönelik araçlar. Sınırsız 3D bebek evi, Google Street View yayınlama ve emlak ve dijital ikiz işiniz için en iyi Matterport alternatifi.
VeeSpaces
veespaces.com
Sergi Kiti Sergilemek artık çok kolay! Canlı ticari fuarlarda mı sergileniyorsunuz? VeeSpaces Dijital Sergi Kitini deneyin. Bilgi alışverişi için özel QR kodlarıyla rozetler oluşturun. Potansiyel müşteri yakalama ve entegrasyonlar için mobil uygulamalar edinin. Alıcı deneyimlerini geliştirmek için 3...