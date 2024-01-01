Seek AI

Seek AI

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Web Sitesi: seek.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Seek AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Seek AI, yapılandırılmış verileri sorgulamak için doğal bir dil arayüzüdür. Sade İngilizce sorular sorun, Seek verileri sorgulayacak ve size aradığınız yanıtları verecektir. Veri ekipleri, iş kullanıcılarına doğru bilgilerin verildiğini kolayca doğrulamak için SQL onaylayıcıları ve editörleri haline gelir. Seek, veri ekiplerinin anlamlı işleri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yapabilmesi için sıradan verilerin çalışmasını sağlar. Kendi kendine öğrenen bir bilgi grafiği ve iş kullanıcılarına ve en teknik veri ekibi üyelerine uyum sağlayan kullanıcı dostu bir konuşma arayüzü ile Seek, işletmelerin yanıtlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: seek.ai

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