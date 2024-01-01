Seattle Services Portal

Seattle Services Portal

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Web Sitesi: cosaccela.seattle.gov

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Seattle - Resmi şehir yönetimi sitesi. Vatandaş, iş dünyası ve ziyaretçi bilgileri bölümlerinin yanı sıra şehir yönetimiyle ilgili bilgiler. Seattle Hizmetler Portalı kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır: * Adrese veya kayıt numarasına göre arama yaparak veya "Kayıtlarım" sekmesini kullanarak durumu kontrol edin, yenileyin, değişiklik yapın, ödeme yapın veya izin veya kayıt planlayın. * Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler için yeni uygulamalar ve talepler başlatın: Bina Ayarlamaları; Bina, mülk, kiralık mülkler, gürültü, taksi ve ulaşım hizmetlerine ilişkin şikâyetler; Tarihi Koruma Onay Belgesi; Kısa Süreli Kiralama Lisansları; Taksi ve Kiralama Lisansları; Ticaret ve Ekipman Lisansları; Park ve Kamyon İzinleri; Sokak Kullanım İzinleri; Ticaret, İnşaat ve Arazi Kullanım İzinleri; Kamuya açık görüşlerin sağlanması; Kamu Hizmetleri Geliştirme Hizmetleri; Kiralık Konut Kaydı (RRIO); Kiracı Yardımı (EDRA); Ağaçla ilgili izin ve tesciller... Web sitesi aynı zamanda Seattle İnşaat ve Denetim Departmanı (SDCI) veya Seattle Ulaştırma Bakanlığı (SDOT) ile denetimlerin veya randevuların nasıl planlanacağı konusunda da rehberlik sağlar. Kullanıcılar hangi kategoriyi seçeceklerinden emin değillerse, portal üzerinden başlatabilecekleri tüm mevcut uygulama türlerini görmek için Uygulama Dizini sayfasını ziyaret edebilirler.

Web Sitesi: cosaccela.seattle.gov

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