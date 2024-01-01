Alternatifler - SeatGeek
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
JotForm
jotform.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Greenvelope
greenvelope.com
Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator...
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyone...
RegFox
regfox.com
RegFox etkinlik kaydı daha fazlasını yapar ve daha az maliyetlidir. Etkinlik yönetimi platformumuza 50.000'den fazla etkinlik güvenmektedir. Bugün ücretsiz başlayın.
Zuddl
zuddl.com
Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb'deki bağımsız müzik konserleri, komedi, kulüp, tiyatro, festival etkinlik biletleriyle canlı deneyiminizi keşfedin
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer, büyük ölçekli etkinliklerin desteklenmesinde kusursuz bir deneyim sağlamak için web3 teknolojisini kullanan, her şeyi kapsayan bir dijital biletleme çözümüdür.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
"Bir bilet şirketi değil..." Ticket Fairy, etkinlik şirketlerinin daha fazla erişim, daha fazla veri ve daha düşük operasyonel maliyetler yoluyla gelirlerini artırmalarına yardımcı olan tam kapsamlı bir pazarlama ve analiz çözümüdür. Etkinlik düzenlemek büyük bir risktir.
Weezevent
weezevent.com
Özelleştirilmiş çevrimiçi biletlerinizi dakikalar içinde oluşturun. Etkinliğinizi birkaç tıklamayla oluşturup yayınlayın veya bilet eklentisini web sitenize ve Facebook sayfanıza entegre edin ve biletlerinizi satmaya, davetiyelerinizi göndermeye, katılımcıları kaydetmeye ve üyeliklerinizi çevrimiçi ...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...