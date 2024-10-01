Alternatifler - Searchlight
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Metaview
metaview.ai
Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
InterviewAI
interviewai.io
Yapay Zeka Destekli Sorularla Daha İyi Röportajlar Yapın. InterviewAI ile röportaj sürecinizi kolaylaştırın. Yapay zeka destekli platformumuz, gerçek zamanlı olarak özelleştirilmiş röportaj soruları oluşturarak verimli ve etkili röportajlar yapmanızı kolaylaştırır, böylece iş için en iyi adayı bula...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator, işe alım sürecini basitleştirmek için tasarlanmış web tabanlı bir dijital değerlendirme ve değerlendirme platformudur. Platformun kodlama, açıklayıcı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi çoklu soru formatlarını desteklemesi nedeniyle teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değ...
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.
Interviewer.AI
interviewer.ai
ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow, iş arama sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için çeşitli ücretsiz araçlar sunan bir iş arama ve yönetim platformudur. Bu araçlar, büyük teknoloji şirketlerindeki (FAANG+) sektör uzmanları tarafından oluşturulmuştur ve profil görüntülemelerini 2,5 kat artırabilen bir LinkedIn incelem...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo...
TestDome
testdome.com
TestDome, yöneticilerin en iyi adayı daha hızlı işe almalarına yardımcı olan iş becerisi testleri sunar. Programlama, muhasebe, müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlere yönelik testler sunuyoruz. - 1000'den fazla Sorumuz gerçek dünyadaki problem çözmeyi test...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index, her iş sorununun bir insan sorunu olduğuna inanmaktadır. Kişi verileri, ilk görüşmeden büyük terfiye kadar bir çalışanın yolculuğunun her adımına rehberlik etmeli ve aynı zamanda iş stratejinize de rehberlik etmelidir. Biz buna "yetenek optimizasyonu" diyoruz ve modüler platformumu...
Instahyre
instahyre.com
10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.
Eightfold AI
eightfold.ai
Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur...
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
Crystal
crystalknows.com
İş dünyasındaki profesyoneller için toplantı başarısı etkili hazırlıklara bağlıdır. Misyonumuz, müşterilerimizin her önemli toplantı öncesinde kendilerini iyi hazırlanmış ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Crystal, dünya çapında 1.000'den fazla kuruluş ve Fortune 500 şirketinin hem günlük hem de...
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...