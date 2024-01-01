1997 yılında kurulan Search Engine Watch, dünyanın en uzun süredir devam eden arama endüstrisi kaynaklarından biridir ve ClickZ'nin kardeş yayınıdır. Üç milyondan fazla kıdemli pazarlamacıdan oluşan topluluğumuzun dinamik arama ortamında gezinmesine ve arama pazarlaması disiplinlerinden iş değeri elde etmesine yardımcı oluyoruz. Vaka çalışmaları, etkileyici yorumlar, podcast'ler, web seminerleri ve etkinlikleri kapsayan bir içerik paketiyle, marka stratejilerini bilgilendiren SEO, arama deneyimi ve arama pazarlamacılığına ilişkin içgörüleri ve pratik uygulamaları paylaşmak için pazar liderleriyle bağlantı kuruyoruz. Search Engine Watch, arama endüstrisi uzmanlığının mirasını övüyor ve Google'dan Matt Cutts tarafından "mutlaka okunması gereken bir kitap", Yahoo'dan Tim Mayer tarafından ise "arama konusunda en yetkili kaynak" olarak adlandırıldı.

Web Sitesi: searchenginewatch.com

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