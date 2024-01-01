ScreenPal

ScreenPal

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Web Sitesi: screenpal.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic), ekran kaydedici, ekran yakalama, video düzenleyici ve video barındırma hizmeti de dahil olmak üzere herkesin kullanımı kolay, ortak video oluşturma ve paylaşma için sezgisel, etkili araçlar ve hizmetler sağlar. ScreenPal herkes için temel video oluşturma ve paylaşma çözümüdür. Misyonumuz, içerik oluşturuculara fikirleri yakalama, bilgi paylaşma, izleyicilerin ilgisini çekme ve video yoluyla anlayışlarını değerlendirme olanağı tanıyan, kullanımı kolay, erişilebilir araçlar sunmaktır. ScreenPal, Fortune 100 şirketi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 100 üniversitenin 98'i tarafından güvenilmektedir ve 2006'dan bu yana 100 milyonun üzerinde videoyu yakalayıp paylaşma konusunda küresel bir topluluğa güç vermektedir. ScreenPal'in ürün paketi, ekran kaydetme ve görüntüleme için sezgisel masaüstü ve mobil uygulamalar içerir. video düzenleme ve ayrıca video mesajlaşma Chrome uzantımız. Güvenli, bulut tabanlı barındırma platformumuz, her büyüklükteki kuruluşun içeriği yönetmesine, markalamasına ve paylaşmasına, video analizleriyle performansı izlemesine ve yerleşik testler, derecelendirmeler ve anketler dahil olmak üzere etkileşimli videolarla izleyicilerin ilgisini çekmesine olanak tanır. ScreenPal, yaygın öğrenme yönetimi sistemleri ve iş araçlarıyla entegre olur ve SSO desteği, kullanıcı ve lisans yönetimi ile güçlü gizlilik ve güvenlik kontrolleri sunar.
Kategoriler:
Business
Görüntülü İletişim Yazılımı

Web Sitesi: screenpal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScreenPal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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