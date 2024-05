Scratchpay, Scratch Financial, Inc. tarafından sağlanan ve iş yüklerini Google Cloud Platform (GCP) Genel Bulut altyapısında barındıran bir finansal hizmettir. Scratchpay, özel kişilere tıbbi bakım için (başlangıçta evcil hayvandan, şimdi kişiye kadar) kredi sağlayan ABD'li bir girişimdir. Şirket, GCP'ye tamamen entegredir ve Google'dan bir destek planına ve hizmetlerine sahiptir. Scratchpay, GCP Cloud'daki tüm hizmetleri barındırıyor ve çözüm, birkaç yıldır halka açık olarak üretimde. Şirket, hizmet sunumunu sürekli olarak geliştirmektedir. Birçok farklı GCP hizmeti aktif olarak kullanılıyor ve diğerleri değerlendiriliyor. Scratchpay'in şirket içi yazılım geliştirme, veri analizi ve iş geliştirme konularında çalışan uzman bir ekibi vardır. Şirketin ayrıca bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmış şirket içi ekip üyeleri de bulunuyor ancak ekipte özel GCP veya başka bulut bilişim uzmanları bulunmuyor. Her zaman en iyi uygulamaları takip ederek ve güvenlik ile optimizasyona odaklanarak GCP hizmetlerinin kullanımını geliştirmekle ilgilenen Scratchpay, bir GCP uzman danışmanı tarafından yürütülen bir Güvenlik Değerlendirmesi arıyordu.

Web Sitesi: scratchpay.com

