Alternatifler - Scratcher
UpViral
upviral.com
UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırı...
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
Loquiz
loquiz.com
Gamification platform to create, play and grow. Ideal for +tour operators to make self guided (audio) tours, +event professionals to create hybrid team building games, +HR managers to create new employee onboarding games, +teachers to make students learn and move actively.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo is an gamification popups platform that allows you to create customized scratchcard campaigns for your website. To simplify our service, we only offer “scratchcards”. So why would you use a scratchcard on your website? Easy as it could be, too: - Strengthen the commitment of visitors - Inc...
Brame
brame.io
Brame has developed a software solution with which you can easily create your own gamification campaigns. Similar to Wixx or Jimdoo websites, you can put together your own game using the modular system on a subscription basis. Inexpensive, easy to use and customizable, without any programming work.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission is Innovation platform that organizations use to collect ideas (campaigns, boards), manage ideas, managing portfolio and dashboarding. We are unique becasue of: - Gamification - Engage users with undercover usage, leaderboards, goals, smart notifications - Integrated platform - all in...
InteractionUP
web.interactionup.com
Engagement Platform Generation 2.0. Liven up your interaction with our unique engagement platform.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route is easy to use, highly customizable and has a library of pre-made templates, so businesses can get up and running quickly and easily 🚀. With Gamify Route, you can design and create interactive game pages that accomplish your business goals. From landing pages to opt-in pages, validatio...
SuperLikers
superlikers.com
Own the most effective and addictive loyalty program in your industry and win the hearts of your customers
Socialman
socialman.net
Socialman is a SaaS platform for creating and managing giveaways through multiple social media channels. It is a cross-platform application that allows users to post content on Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord, and Twitch. Referral a...
NextBee
web.nextbee.com
NextBee's advocacy program management tools can help accelerate word of mouth reach for brands through catchy, compelling and branded social widgets, programmable rewards and recognition rules, and group challenges.
Drimify
drimify.com
Gamification platform. Engage your audience. Reach your goals. Customise experiences and games in minutes. OUR MISSION Gamification to change the World Everyone loves to play. It’s part of human nature. At Drimify, play means pushing the limits of creativity and innovation. Our goal is to give peopl...
QuizHub
quiz.konfhub.com
Introducing QuizHub: LIVE Quizzes With ChatGPT Elevate your quizzing experience with QuizHub, the ultimate platform designed to make online quizzes engaging, interactive, and seamless. Packed with a wide range of innovative features, QuizHub takes quizzing to new heights, whether it's for educationa...
Datagame
datagame.io
Datagame enhances or replaces traditional online surveys with interactive, mobile-friendly gamified experiences. These gamified surveys significantly improve user engagement and response rates, yielding superior and more authentic insights. The growing Datagame catalog includes solutions for MaxDiff...
Captain Up
captainup.com
Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker offers marketers a range of 30 mechanisms to set up contests and giveaways games with social media on Facebook, mobile or website.
InAppStory
inappstory.com
Extend the mobile users' lifecycle through native communication channels. Delivering rich content and engaging across the funnel with Stories! MISSION InAppStory is an international software company that connects existing businesses with prospective and current customers allowing higher conversions,...
myCred
mycred.me
myCred makes it simple to create a loyalty program or gamify your website so that you can increase the average customer value with less marketing effort.
Gametize
gametize.com
Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içeri...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştiri...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tu...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, çekilişler, yarışmalar ve hediyeler oluşturmaya yönelik araçlar içeren viral bir pazarlama platformudur.